L’approdo sugli scaffali dei negozi di Call of Duty Black Ops Cold War è avvenuto durante l’ultimo fine settimana. E, come era lecito aspettarsi, non sono stati pochi gli utenti che si sono fiondati per far propria una copia. La fame di sparatutto è sempre molto elevata, e la qualità globale della serie di Activision, curata per l’occasione da Treyarch, fa sempre molto gola.

Certo, c’è comunque da ravvisare un cambio generalizzato nelle tendenze, anche nell’ambito degli FPS. Se una volta a dettar legge erano i vari COD e Battlefield, la situazione con l’avvento del genere Battle Royale ha visto gli equilibri spostarsi. Occorre quindi uno sforzo produttivo non indifferente per tenere il passo di questi ultimi. E gli sviluppatori sono quindi chiamati a un super lavoro per evitare di perdere terreno nelle gerarchie di gradimento.

Sotto questo punto di vista, non sembra voler deludere Call of Duty Black Ops Cold War, che a pochi giorni dall’uscita ufficiale si appresta a sfornare un importante update.

Call of Duty®: Black Ops Cold War + Cable Guy Battery [Esclusiva... L'iconica serie Black Ops torna con Call of Duty: Black Ops Cold War,...

Niente è mai come sembra nell'avvincente Campagna per giocatore...

Call of Duty Black Ops Cold War, quando le novità?

Gli aggiornamenti che seguono l’arrivo sul mercato dei videogiochi sono ormai divenuto un vero e proprio appuntamento imprescindibile. È in questa sede che gli addetti ai lavori implementano nei propri titoli le rifiniture necessarie a snellire il comparto tecnico della propria creatura.

E Call of Duty Black Ops Cold War non fa di certo eccezione. Non sono state poche le critiche mosse dalla fanbase, che ha sfruttato i canali social a propria disposizione per farsi sentire da Treyarch. Progressione delle armi lenta, oltre a bug diffusi, ne hanno frustrato le ambizioni videoludiche.

Un grido che chiaramente non è caduto nel vuoto, con i responsabili del gioco che hanno subito confermato la lavorazione di un aggiornamento ad hoc. Numerosi gli aspetti che verranno sottoposti a revisione, con il tutto che dovrebbe quindi concretizzarsi nel giro di poco tempo. La finestra temporale prevista dal team di sviluppo entro la quale si paleseranno le novità in game è quella in concomitanza con l’esordio della stagione uno. Non è stata fatta menzione di una data specifica, né tantomeno dei contenuti che la patch andrà a innestare nello sparatutto. Occorrerà quindi pazientare per scoprire poi il tutto a tempo debito.

Fonte