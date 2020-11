Mentre il lancio di PlayStation 5 è sempre più vicino – fissato in Italia da Sony al 19 novembre di quest’anno -, i fedelissimi della compagnia giapponese non dimenticano i PS Plus di dicembre. Come molti di voi già sapranno, si tratta di quella selezione di giochi gratuiti che potranno essere messi in download anche il prossimo mese da tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Per andare dunque ad arricchire la Instant Game Collection sulle piattaforme casalinghe della “grande S” del gaming.

Giochi PS Plus di dicembre 2020 che Sony non ha ancora annunciato in via ufficiale, ma che sono già protagonisti sul web grazie alle prime ipotesi avanzate da diverse redazioni italiane ed internazionali. Come ormai accade ciclicamente, anche in questo caso ho raccolto per voi le previsioni più ficcanti ed interessanti, che potrebbero rivelarsi proprio alcune delle scelte compiute dal gigante dagli occhi a mandorla.

PS Plus di dicembre: quali i nuovi giochi gratuiti?

In particolare, è la redazione di Everyeye a mettere sul piatto le previsioni sui PS Plus di dicembre più credibili. Il sito ipotizza prima di tutto che sarà difficile vedere tra i regali un nuovo gioco PS5, considerando che a novembre è possibile mettere in download Bugsnax – tra i titoli di lancio della console next-gen di Sony -, mentre a febbraio sarà la volta del divertentissimo Destruction All-Stars. Ci si concentra di conseguenza sulle produzioni in pixel e poligoni per la “sorellina” PlayStation 4, attualmente regina di vendite.

Tra i videogame che potrebbero essere inclusi nella prossima offerta del PlayStation Plus abbiamo quindi opere che sono entrare e poi uscite dal catalogo di PlayStation Now, come ad esempio Watch Dogs 2, Shadow of the Tomb Raider e il più recente Control. Tra le “riserve”, abbiamo invece LEGO Worlds e Hello Neighbor. Quel che è certo è che i giochi PS Plus di dicembre saranno annunciati mercoledì 2 dicembre, salvo sorprese.