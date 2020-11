Gli studenti della Belgrave University non torneranno in aula: Netflix ha cancellato il dramma soprannaturale The Order dopo due stagioni. La serie va così ad allungare la folta schiera di titoli che non sono sopravvissuti a questo 2020, vuoi perché poco visti, vuoi perché la pandemia ha imposto un taglio ai costi che si è tradotto in tante serie messe in panchina.

Il creatore della serie Dennis Heaton ha confermato la decisione di Netflix di chiudere The Order via Twitter, congedandosi con amarezza dal progetto: “Per due stagioni, sono stato onorato di lavorare con un cast e una troupe incredibili su The Order per Netflix – ha scritto lo showrunner annunciando la chiusura – Sfortunatamente, non torneremo, ma io conserverò sempre i ricordi e gli oggetti di scena che ho rubato. Grazie a tutti per la visione“.

A dire il vero non si sentirà la mancanza di The Order: la serie interpretata Jake Manley e Sarah Gray raccontava la costante battaglia per il potere tra due gruppi di studenti della suddetta Università, i Cavalieri di San Cristoforo (lupi mannari) e l’Ordine Ermetico della Rosa Blu (streghe). Un teen drama dal registro soprannaturale, The Order si è rivelato un mix abbastanza scialbo e poco originale di elementi horror, drammi adolescenziali e intrecci amorosi (qui la nostra recensione). Non c’è da stupirsi che non abbia appassionato il pubblico, vista la scarsa originalità, e che dunque non sia sopravvissuta a lungo.

Il suo secondo finale di stagione è terminato con una morte eccellente, che evidentemente avrebbe dovuto fare da trampolino di lancio per la terza, ma così non è stato visto che Netflix ha deciso per la cancellazione di The Order.

For two seasons I was honored to work with an incredible cast and crew on The Order for @netflix. It is one of the best experiences of my career. Unfortunately, we aren't returning, but I will always cherish the memories and the props I stole. Thank you all for watching. — Dennis Heaton (@DennisHeaton2) November 14, 2020

Ultima di una lunga serie di titoli non rinnovati quest’anno, The Order ha incontrato lo stesso destino di molte altre serie ben più interessanti: per citare quelle del catalogo di Netflix, tra le produzioni stroncate dopo una o più stagioni si annoverano Away, Glow, Altered Carbon, The Society, I Am Not Ok With This, Messiah e The Dark Crystal, solo per ricordare le cancellazioni più eclatanti.