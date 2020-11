Sylvester Stallone – attore 74enne divenuto un mito per diverse generazioni – apparirà in The Suicide Squad – Missione Suicida: lo ha confermato il regista James Gunn. Un vero e proprio annuncio a sorpresa, anche se i dettagli sono ancora pochi.

Per il momento, non è chiaro quale sarà il ruolo di Sylvester Stallone, che ha comunque già partecipato ad alcune riprese. Probabilmente, ulteriori dettagli saranno diffusi durante i prossimi giorni o le prossime settimane. James Gunn, nella didascalia della fotografia pubblicata su Instagram, ha scritto:

Mi piace sempre lavorare con il mio amico Sly (Sylvester Stallone, n.d.r.) e The Suicide Squad non fa eccezione. Nonostante sia un’icona del cinema, molte persone non hanno idea di che attore straordinario sia.

Suicide Squad 2, i primi dettagli

Stallone è precedentemente apparso in Guardiani Della Galassia Vol. 2, anche questo diretto da James Gunn. L’attore si prepara ora a recitare in un film tratto dai fumetti DC Comics. The Suicide Squad – Missione Suicida (questo è il titolo in italiano) è il sequel autonomo del film uscito nel 2016.

Il lungometraggio – che seguirà le vicende di un gruppo di antieroi – dovrebbe uscire il prossimo 6 agosto 2021. Nel cast sono stati confermati Margot Robbie (C’Era Una Volta A… Hollywood e The Wolf Of Wall Street), Idris Elba (Avengers: Infinity War e Star Trek Beyond), John Cena, Joel Kinnaman, Peter Capaldi e Viola Davis.

Sylvester Stallone in Suicide Squad

Sylvester Stallone è un membro del cast di The Suicide Squad – Missione Suicida. Questa amatissima star di Hollywood è principalmente conosciuta per le performance in alcuni film d’azione entrati nella storia del cinema, tra cui Rambo e Rocky.

Altri film in cui l’attore ha recitato sono Cobra, Assassins, Driven, I Mercenari, Escape Plan 3 – L’Ultima Sfida e Creed. Nel 2019, Sylvester Stallone è tornato in azione in Rambo: Last Blood.