Il Samsung Galaxy S21 potrebbe non essere l’unico top di gamma imminente (per cui bisognerà comunque attendere il 2021), visto che si parla anche del OnePlus 9, su cui è tornato a rilasciare importanti indiscrezioni il portale ‘91mobiles.com‘. Le varianti in questione sembra essere due: OnePlus 9 – LE2110, LE2117, LE2119 – e OnePlus 9 Pro – LE2120 e LE2127 (a differenza di quanto visto con il OnePlus 8T, presentato al netto della versione Pro, probabilmente per spingere le vendite del OnePlus Nord, da poco presentato). La fonte rivela che il flagship killer potrebbe arrivare già a marzo, mentre i render CAD condivisi ci lasciano intravedere quello che potrebbe essere il design del prossimo portabandiera di casa OnePlus, che, almeno frontalmente, non sembrerebbe discostarsi troppo dal recente OnePlus 8T. Il versante posteriore ci porta alla mente un po’ i top di gamma Samsung, soprattutto a ridosso del ritaglio che accoglierà il comparto fotografico (fermo restando che tutto potrebbe anche cambiare).

Il OnePlus 9 dovrebbe presentare uno schermo con diagonale da 6.55 pollici, senza curvature (invece presenti per quanto riguarda la scocca posteriore), e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed essere spinto dal processore Snapdragon 865+ di Qualcomm (anche se nel recente passato si è fatto riferimento anche allo Snapdragon 875, in presentazione per i primi di dicembre). Il device includerà probabilmente 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, con una batteria da 5000mAh (supporto alla ricarica rapida a 65W).

Come vi dicevamo, il comparto fotografico posteriore conterà 4 sensori (64 + 16 + 8 + 2MP), mentre quello frontale un unico obiettivo da 32MP. L’OS di riferimento dovrebbe essere Android 11 con OxygenOS, con prezzo a partire da 46,999 rupie indiane, il corrispettivo, al cambio attuale, di circa 532 euro (non prendete i dati alla lettera, visto che il passaggio da un Paese all’altro comporta una conversione di valuta non spesso in rapporto di 1 a 1).