Da fine ottobre le offerte anticipate per l’Amazon Black Friday stanno garantendo a molti clienti numerose promozioni a prezzi davvero scontati per la categoria smartphone. Tra gli sconti più interessanti ci sono quelli che interessano il brand Xiaomi. I dispositivi del produttore, già normalmente in evidenza per il loro buon rapporto tra qualità e prezzo, sono acquistabili a cifre ancor di più alla portata di numerose tasche.

Si parte con l’offerta Amazon Black Friday Amazon per il recentissimo Xiaomi Mi 10T Lite proposto a 249,90 euro anziché a 279,90 euro. La versione proposta è quella nella colorazione Pearl Gray e con 64 GB di memoria interna. Anche il modello da 128 GB è in promozione a 317 euro, anziché a 344 euro. In entrambi i casi, le spese di spedizione sono nulle e la disponibilità alla consegna è immediata.

Offerta Xiaomi Mi 10T Lite - Smartphone 6 + 64GB, DotDisplay 6,67 "FHD + ,... Mi 10T Lite è dotato di una quad camera AI da 64 MP e può scattare...

Mi 10T Lite include un processore 5G Qualcomm Snapdragon 750G ad alte...

Tra le promozioni nella stessa fascia di prezzo c’è anche quella dedicata allo Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Grazie alle offerte Amazon Black Friday già attive prima di fine mese, è possibile acquistare lo smartphone a 249 euro e non più a 279 euro. La colorazione disponibile è quella grigia mentre la consegna del pacco è prevista già da martedì 17 novembre.

Per concludere la carrellata di proposte ora a disposizione, va sottolineate anche l’occasione rappresentata dal più datato ma pur sempre valido Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Tra le offerte Amazon Black Friday fin qui menzionate, questa è di certo quella meno costosa di tutte a 189,90 euro. Il pacco arriverebbe pure in tempi rapidi, da martedì 17 novembre.

Non ci sono dubbi sul fatto che Xiaomi sarà di certo la protagonista indiscussa di molte promozioni previste per il prossimo Amazon Black Friday. Il venerdì nero dello shopping è di scena il 27 novembre ma ancora prima e pure immediatamente dopo le occasioni in vetrina saranno tante.