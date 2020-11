In cast e personaggi di Fargo 4 sono pronti a conquistare il prime time di Sky Atlantic proprio da domani, 16 novembre. La serie antologica creata da Noah Hawley, ispirata all’immortale cult dei Fratelli Coen, è già disponibile on demand per gli affezionati clienti Sky da anni, ma i comuni mortali potranno vedere i primi due episodi proprio questa sera godendo davvero di una storia tutta nuova e, in particolare, di un cast che annovera gli italiani Salvatore Esposito, Tommaso Ragno, Francesco Acquaroli e Gaetano Bruno. I nostri attori si uniscono a Chris Rock, Jason Schwartzman, Jack Huston, Ben Wishaw e Jessie Buckley.

Al centro della nuova stagione della serie la feroce faida fra due clan criminali di Kansas City, nel 1950 in lotta per ritagliarsi un pezzo del sogno americano. A raccontare la storia di una famiglia italiana e una afroamericana ci pensa la voce della sedicenne Ethelrida Smutny mentre al centro i due clan, in lotta tra loro, decidono di provare, attraverso un patto estremo, a stabilire una tregua e a spartirsi i proventi dei traffici illeciti e per rendere solida la loro alleanza pensano bene di scambiarsi i figli.

Ecco il promo dei nuovi episodi di Fargo 4:

Loy Cannon (Chris Rock), cede il più giovane dei suoi figli, Satchel (Rodney Jones), al suo nemico Donatello Fadda (Tommaso Ragno), a capo della gang italo-americana che, a sua volta, cede il figlio minore Zero (Jameson Braccioforte) a Loy. Quando Donatello muore in ospedale a seguito di un intervento chirurgico di routine, la tregua rischia di saltare. Josto Fadda (Jason Schwartzman) prende il poso del padre ma la fragile pace viene messa a rischio da Gaetano (Salvatore Esposito), che nel frattempo si è unito alla famiglia a Kansas City dopo essersi distinto per crudeltà ed efferatezza in Italia.

In cast e personaggi di Fargo 4 troviamo anche Jessie Buckley, nei panni dell’infermiera Oraetta Mayflower, una nativa del Minnesota con un accento marcato e un’indole solare e genuina; Ben Whishaw, figlio adottivo di Donatello Fadda, Patrick “Rabbi” Milligan; Francesco Acquaroli nei panni di Ebal Violante, consigliere di Donatello Fadda; Gaetano Bruno che interpreterà il ruolo di Constant Calamita, uno scagnozzo dei Fadda; Jack Huston nei panni di Odis Weff, un veterano della Seconda Guerra Mondiale e detective del dipartimento di Polizia di Kansas City.