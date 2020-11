Vi avevamo già parlato nella giornata di ieri delle nuove emoji che hanno raggiunto WhatsApp per Android in versione beta: tra le nuove faccine una con le lacrime, soggetti in smoking, con velo o che provvedono all’allattamento di un bambino (femminili e maschili, per la parità di genere), le dita pizzicate, un gatto nero, uno scarafaggio, una mosca, un verme, un orso polare e perfino un mammut (in realtà, l’elenco degli animali è anche più corposo, ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa di scoprire tutte le nuove faccine personalmente).

La personalizzazione adesso si amplierà ulteriormente: come riportato da ‘wabetainfo.com‘, è sul punto di essere introdotta la gestione avanzata degli sfondi all’interno delle chat, già disponibile per la versione iOS dell’applicazione. In pratica, si tratta di aver ottenuto la possibilità di impostare uno sfondo diverso per ciascuna conversazione di chat, come pure di poter intervenire sull’opacità dello sfondo. Gli sfondi sono aumentati di numero, arrivando a 32 immagini per quanto riguarda l’album ‘Bright’, 29 per l’album ‘Dark’, e tanti altri a tinta unita (nel qual caso è anche possibile aggiungere gli ormai noti disegnetti WhatsApp Doodles), senza contare poi gli sfondi personalizzati, che pure rappresentano una bella fetta del totale complessivo.









Ci vorrà del tempo prima di poter sperimentare in prima persona le novità degli sfondi di cui vi abbiamo poc’anzi parlato, pur essendo entrati a far parte del programma beta. In ogni caso, l’importante è che la fase di test sia partita, anche se per un numero ristretto di utenti, visto che man mano si allargherà sempre di più, fino a confluire nella versione finale (sempre che sia questa la decisione che alla fine prenderà il team di sviluppo, come tutti ci aspettiamo sarà). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.