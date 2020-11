Gillian Anderson è una delle grandi novità di The Crown 4 con la sua interpretazione di Margaret Thatcher. Ma chi è Gillian Anderson, classe 1968, nata a Chicago e naturalizzata inglese? Ecco alcune curiosità sull’attrice che tutti hanno amato come Scully di X-Files e che ora sta vivendo una seconda giovinezza artistica.

Chi è Gillian Anderson

Nata a Chicago, dopo aver vissuto a Porto Rico e a Londra da bambina, si è poi stabilita con la sua famiglia nel Michigan: ha studiato arte e teatro sin da giovanissima e si è laureata alla DePaul University di Chicago, dove ha conseguito il Bachelor of Fine Arts.

Chi è Gillian Anderson, la Scully di X-Files e non solo

Dopo aver interpretato diversi spettacoli teatrali a partire dal 1990 e aver ottenuto alcuni ruoli minori in vari show televisivi, la grande occasione per Gillian Anderson è arrivata nel 1993 con il ruolo dell’agente speciale dell’FBI Dana Scully nel cult X-Files, serie iconica degli anni Novanta. Quel ruolo interpretato per nove stagioni le è valso, tra gli altri premi, un Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica e un Golden Globe come migliore attrice in una serie televisiva drammatica. Nel 2008 ha ripreso il ruolo di Scully nel film The X-Files: I Want to Believe e ha partecipato al revival del 2016, di fatto la decima stagione della serie.

Chi è Gillian Anderson tra cinema e tv

Tra il 2006 e il 2017 è apparsa nei film L’ultimo re di Scozia, Shadow Dancer e Viceroy’s House. Nel 2012 un piccolo ruolo nel film Sister le ha fatto vincere l’Orso d’argento speciale della giuria alla Berlinale. In tv, dal 2013, è stata protagonista, del thriller The Fall – Caccia all’Assassino accanto a Jamie Dornan, in cui ha interpretato la sovrintendente di polizia Stella Gibson, e ha preso parte all’horror psicologico Hannibal nel ruolo di Bedelia Du Maurier. Nel 2017 è stata Media nella serie American Gods, abbandonata alla fine della prima stagione. Nel 2019 a dare nuova linfa alla sua carriera è arrivata la commedia adolescenziale Sex Education di Netflix, in cui interpreta una disinvolta sessuologa alle prese con un figlio adolescente che scopre il sesso.

Chi è Gillian Anderson in The Crown 4

Sempre per Netflix, è arrivato poi il ruolo che potrebbe proiettarla verso una stagione dei premi ricca di riconoscimenti: la sua interpretazione di Margaret Thatcher nell’acclamata saga reale The Crown è impressionante per lo sforzo fisico nel rassomigliare alla Lady di Ferro e per la profondità della sua caratterizzazione. Un ruolo capace di mettere perfino in ombra la protagonista premio Oscar Olivia Colman, che invece ha lavorato per sottrazione alla sua Regina Elisabetta II.

Chi è Gillian Anderson nel privato

Madre di tre figli nati da relazioni precedenti, attualmente Gillian Anderson frequenta proprio lo sceneggiatore britannico Peter Morgan, creatore e showrunner di The Crown: i due sono una coppia dal 2016. Per lavorare insieme, ha raccontato l’attrice, hanno stabilito delle regole precise: “Per la nostra sanità mentale, e in realtà per il bene della relazione, avevamo confini molto chiari. Io non avrei commentato la sceneggiatura, ma a lui non era permesso commentare la performance!” ha raccontato l’attrice ad Harper’s Bazaar. Attivista per i diritti degli animali, delle donne, dei bambini e delle comunità indigene, ha fondato l’associazione di beneficenza SaYes – South African Youth Education for Sustainability.