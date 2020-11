Penultimo appuntamento con Astrid et Raphaelle su Giallo. La serie franco-belga va in onda stasera, domenica 15 novembre, con due nuovi episodi, ma si conclude la prossima settimana con il finale della prima – e finora unica – stagione. Trasmessa in Francia, le protagoniste sono un insolito due di donne: il comandante Raphaëlle Coste, una donna impulsiva, e la bibliotecaria autistica Astrid Nielsen. Andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte dall’episodio 1×05 dal titolo La vita eterna, di cui vi riportiamo la sinossi.

Dopo il crollo di una vecchia cava sotterranea di calcare, dove si teneva una festa, viene scoperto il corpo senza vita di un giovane. Nonostante le apparenze, l’analisi scientifica rivela che il cadavere è quello di un uomo di oltre 80 anni. La vittima, accoltellata prima del crollo, indossa un vecchio orologio. L’indagine permette al Comandante Raphaëlle e ad Astrid di chiarire un dettaglio che le intriga: la vittima ha risolto gli enigmi di Alchemy. Le due donne vanno a caccia di un misterioso tesoro che sarebbe stato il movente dell’omicidio.

A seguire, l’episodio 1×06 intitolato L’identità nascosta. Ecco la sinossi:

Un uomo sviene su un autobus, e viene trovato coperto di sangue ma senza ferite visibili. La sua morte potrebbe essere stata causata da una malattia estremamente contagiosa. L’indagine porta rapidamente Raphaëlle e Astrid a confrontarsi con Cassandre Germain, il leader carismatico di un pericoloso gruppo di eco-terroristi. Le indagini proseguono fino a quando Raphaëlle non viene improvvisamente estromessa dai suoi superiori.

Astrid et Raphaelle su Giallo tornano domenica 22 novembre con gli ultimi due episodi di stagione. Nel primo, l’1×07, Il fratello di William, presidente dell’associazione autistica che Astrid frequenta per la sua sindrome di Asperger, muore in strane circostanze. Raphaëlle è convinta di avere una pista gusta finché viene scoperto un nuovo cadavere. Sulla scena del crimine, tutti gli indizi puntano al fratello di William, morto ufficialmente tre giorni prima. A seguire, l’episodio 1×08 che chiude la prima stagione. Quando una donna viene trovata morta, tutte le prove del DNA raccolte sulla scena del crimine convergono su un sospetto colto sul fatto. Astrid e il comandante Raphaëlle Coste decidono di fare ricerche negli archivi. Le due donne capiscono subito che hanno a che fare con un serial killer. Il vero colpevole non è al suo primo tentativo.

Nel cast di Astrid et Raphaelle, Sara Mortensen nel ruolo dell’archivista Astrid Nielsen; Lola Dewaere è il comandante Raphaëlle Coste; Jean-Louis Garçon nel ruolo del commissario Carl Bachert; Benoît Michel è il capitano Nicolas Perran; Meledeen Yacoubi è il tenente Arthur Enguien; Husky Kihal è il medico legale Henry Fournier; e Bruce Tessore è il tecnico della scientifica Julien Frédéric.

L’appuntamento con Astrid et Raphaelle su Giallo è per stasera alle 21:10.