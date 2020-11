Il Motorola Edge 5G si è rivelato negli ultimi mesi come uno degli smartphone più validi realizzati e poi immessi sul mercato dalla compagnia alata. Dopo anni di politiche al ribasso, nel 2020 Motorola si è infatti fatta avanti con un device concreto, veloce e decisamente interessante. Per altro arricchito da una autonomia della batteria quasi da record, che aumenta il valore intrinseco di un terminale consigliatissimo per l’acquisto anche agli utenti più esigenti e dal palato più “fine”.

Non dovrebbe allora stupire che potrebbero essere in molti coloro che sono interessati a portarsi a casa un Motorola Edge 5G, magari pure a prezzo ribassato. Gli stessi che saranno felici di sapere che, in attesa di tutte le golose offerte del Black Friday del 2020, è già possibile individuare online diversi sconti da non sottovalutare. Sconti come quello di Amazon, colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos che propone l’Edge con supporto alle reti di nuova generazione 5G al prezzo di 399 euro. Il risparmio è dunque di 100 euro pieni, considerando che in listino lo trovavamo in precedenza a 499 euro.

Offerta Motorola Edge 5G, 64MP, Display Endless Edge 6.7" FHD+, Qualcomm... 5G - Entra nel futuro della connettività e prova la velocità del 5G,...

Tripla fotocamera 64MP - Immagini di qualità professionale....

Quella di Amazon non è l’unica offerta online dedicata al Motorola Edge 5G. Anche Unieuro infatti ha messo a saldo lo smartphone di Motorola, ora prezzato sempre a 399 euro sul sito della nota catana focalizzata sull’elettronica di consumo. Potete farlo vostro collegandovi a questo indirizzo. In entrambi i casi si tratta della colorazione nera, per un device di fasica medio alta che tra le altre cose vanta sotto la scocca un processore Snapdragon 765, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione interna espandibile. Completano la scheda tecnica la batteria da 4500 mAh, il jack audio e i doppi speaker audio, mentre dal punto di vista estetico è apprezzabile il design con bordi curvi, così come le rifiniture da dispositivo premium.