In queste prime ore del weekend molti italiani stanno ricevendo un SMS con regalo Amazon Prime sul loro numero di telefono. La mittente è una certa Chiara che ci informa del lieto dono e per questo cattura la nostra attenzione. Peccato non si tratti di una promozione del popolare e-commerce, semmai di una minaccia concreta giunta al nostro indirizzo e che potrebbe procurarci più di qualche noia.

Non è la prima volta che accade e tra la fine dell’estate e l’inizio autunno di quest’anno ci sono stati in realtà più tentativi di vere e proprie truffa nelle stesse identiche modalità. Un messaggio, all’apparenza innocuo, giunge a destinazione ingolosendo il malcapitato di turno con un omaggio molto interessante, l’abbonamento Amazon Prime gratuito appunto. Il testo contiene in realtà degli errori ed è scritto in un italiano ben poco fluente: i meno attenti, purtroppo, non ci fanno caso e procedono al passo successivo, collegandosi al link contenuto nella nota. In quest’ultimo si annida il vero e proprio pericolo dal quale stare alla larga.

Una volta visitato il sito fake collegato all’ultimo SMS con regalo Amazon Prime, in molti cadono nella trappola di fornire preziosi dati personali. Con la promessa dell’abbonamento da richiedere, in molti sono tentati nel comunicare le informazioni anagrafiche e addirittura quelle legate alla propria carta di credito o bancomat. Se si arriva a questo punto di non ritorno, purtroppo, si ha pure la certezza di essere potenziali vittime di ammanchi di somme sui propri conti o di raggiri futuri. Occhi aperti dunque a questo e altri messaggi simili. Nessun nuovo SMS con contenuti uguali o simili sarà portatore di doni inattesi, semmai di guai di un certo rilievo. Tra l’altro, sarebbe auspicabile inserire il mittente del messaggio nella black list del proprio telefono, per tentare di bloccare il tentativo di frode sul nascere.