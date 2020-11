Nuova serata ad alta tensione su Rai2 dove, nel prime time di oggi, andranno di nuovo in onda S.W.A.T. 3 e Bull 4 in cui sentiremo ancora parlare di rapimenti, corse contro il tempo e rapimenti. Ma cosa succederà questa sera? Ad aprire la serata è proprio S.W.A.T.3 con l’episodio numero 15 dal titolo “Al tappeto” e a seguire toccherà poi a Criminal Minds 5 e, infine, intorno alle 23.00 sarà l’episodio numero 19 di Bull 4 dal titolo “Saggezza umana”. Nel primo episodio, un pugile cubano deve affrontare un grande campione sul ring, ma qualcuno ha scommesso sulla sua sconfitta, e per tenerlo al laccio ha pensato bene di rapire sua moglie, incinta di otto mesi.

Toccherà alla S.W.A.T. cercare di salvare la donna riportandola a casa prima che sia troppo tardi ma, intanto, bisognerà trovare chi ha deciso di portarla via per costringere il marito a perdere l’incontro. Da dove iniziare se non da coloro che hanno puntato pesantemente sulla sua sconfitta? In Bull 4×19, invece, Bull e Benny difendono un Giudice di Stato idealista accusato d’intralcio alla giustizia per aver aiutato una testimone a d evitare l’arresto intralciando la missione di due agenti federali nella sua aula di tribunale.

Due squadre, nuove indagini, una serata da vivere con il fiato sospeso 👀 questa sera a partire dalle 21.05 in prima visione assoluta #Rai2 👉 @swatcbs e @CrimMinds_CBS pic.twitter.com/frWkG8RMFf — Rai2 (@RaiDue) November 14, 2020

S.W.A.T. 3 e Bull 4 torneranno in onda la prossima settimana, il 21 settembre, con due nuovi episodi, a partire dalle 21.15 su Rai2 in cui la ricerca del team SWAT di un adolescente rapito li porta a un membro del Programma di protezione dei testimoni e ad un gruppo politico estremista. Hondo e la sua ragazza non sono d’accordo su un oratore ospite nel suo centro comunitario.

Altra storia per Bull 4 che tornerà in onda con l’episodio numero 20, il finale di stagione, in cui il team aiuta Taylor a intentare una causa civile contro la donna che ha ucciso l’amico di Taylor in un mordi e fuggi quando l’autista elude le accuse penali rivendicando l’immunità diplomatica.