Ha debuttato lo scorso luglio il OnePlus Nord, presentando fin qui diversi problemi, tra cui l’ultimo relativo al comparto connettività (che sembra però ricollegarsi all’aggiornamento alla OxygenOS 10.5.9, e quindi essere soltanto un disturbo di natura software senza ripercussioni future), ed il primo relativo agli hard-reset incontrollati che hanno purtroppo causato la perdita dei propri dati a diversi utenti in tutto il mondo. La situazione, tuttavia, non sta impedendo al produttore cinese di continuare a pensare con orgoglio alla serie, di cui verrà lanciato nel Q1 2020 un altro esemplare, conosciuto con il nome di OnePlus Nord SE. Adesso è arrivato il momento di parlarvi pure di OnePlus Nord 2, l’erede del primo dispositivo lanciato sul mercato a luglio.

Non si sa molto a riguardo, visto che ad aver fatto capolino, grazie al leaker Max Jambor, è stato solo il suo nome in codice, ‘Denniz‘. Non è stato aggiunto altro che possa lasciare pensare alle specifiche tecniche che accompagneranno questa seconda generazione. In ogni caso, il produttore cinese potrebbe decidere di dare ascolto ai suggerimenti degli utenti che hanno avuto di provare il primo OnePlus Nord.

I feedback a riguardo sono tanti: c’è chi potrebbe preferire veder montato sul OnePlus Nord 2 uno schermo AMOLED con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, magari con spinta di uno nuovo processore Snapdragon della serie 700. Scommettiamo che in cima alla lista dei desideri ci sia anche il miglioramento del comparto fotografico, che possa rifarsi alla qualità del OnePlus 8T, volendo fare un esempio. Voi personalmente quali credete possa essere le lacune del OnePlus Nord da colmare con la prossima generazione, e quali, invece, i punti di forza su cui continuare ad insistere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.