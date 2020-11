Una carrellata di nuove emoji WhatsApp sono sbarcate sugli smartphone Android in queste ore, almeno quelli con a bordo la versione beta 2.20.206.11 dell’app di messaggistica. Le novità per le tanto amate emoticon sono considerevoli e aumentano a dismisura le possibilità di comunicare qualche emozione o concetto proprio attraverso le immagini.

Per gli utenti Android, in pratica, stiamo assistendo in queste ore a quanto già garantito ai possessori di iPhone, a seguito dell’aggiornamento iOS 14.2 di circa 10 giorni fa. In quel caso erano circa un centinaio le nuove emoticon messe a disposizione nell’app di messaggistica e anche per gli utenti con dispositivo con OS Google ora abbiamo grosso modo alle stesse implementazioni.

Tra le novità c’è una faccina con la lacrime, uomini e donne in smoking, uomini e donne con velo e che allattano un bambino per la massima inclusione dei generi. Ancora, ogni emoticon viene rappresentata in ogni etnia e dunque con tonalità di pelle molto diverse tra loro.

Tra le nuove emoji WhatsApp ritroviamo anche le cosiddette dita pizzicate (tanto care a noi italiani), nuovi animali come un gatto nero, un bisonte, un mammut, un castoro, un orso polare, una foca, uno scarafaggio, una mosca e infine pure un verme.

Per finire, tra le nuove emoji WhatsApp per gli Android non mancano alcuni oggetti come una pianta in vaso, una teiera, un ago da cucito, uno specchio, un secchio, uno spazzolino da denti ma anche una bacchetta magica e una matrioska. Le nuove soluzioni sono molteplici e tutte da provare. La versione beta dell’app è disponibile sul Play Store aderendo al programma, in alternativa, si potrà attendere il rilascio dell’update definitivo della stessa versione del servizio che, a questo punto, non dovrebbe tardare ad arrivare. L’attesa, semmai, durerà solo qualche settimana ma le nuove faccine e soluzioni correlate arriverebbero comunque entro la fine dell’anno.