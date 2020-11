Prosegue l’appuntamento con le repliche di Lucifer 3 su Italia1 nel pomeriggio di sabato 14 novembre. La serie con protagonista Tom Ellis nei panni del carismatico diavolo continua a proporre gli episodi della terza stagione, in attesa di poter vedere anche il quarto ciclo di episodi in chiaro – ricordiamo che al momento sono disponibili solo sulla piattaforma Netflix, insieme alla prima parte della quinta stagione. Andiamo alle anticipazioni questo pomeriggio.

Si intitola Un demone in prigione l’episodio 3×19 di oggi di cui vi riportiamo la trama:

Quando Maze risulta essere la prima sospettata di un omicidio, Lucifer e Chloe entrano nel mondo dei cacciatori di taglie per cercare di indagare sul caso. Maze decide di voler tornare all’Inferno, ma dopo che Lucifer rifiuta la sua offerta, lei si rivolge a Pierce per chiedergli aiuto. Nel frattempo, la salute mentale di Charlotte viene testata quando fa una grande scoperta, mentre Chloe ammette di frequentare qualcuno.

Lucifer 3 su Italia1 torna in onda sabato 21 novembre con la replica dell’episodio 3×20 dal titolo L’angelo di San Bernardino. Ecco la trama:

Lucifer e Chloe indagano su un omicidio in cui un testimone dichiara di essere stata salvata da un angelo custode; la relazione tra Pierce e Chloe prende una piega interessante; Lucifer scopre qualcosa che potrebbe cambiare tutto.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Salvo cambiamenti, le repliche di Lucifer 3 proseguiranno su Italia1 almeno fino al 19 dicembre con un episodio a settimana. La sesta stagione, attualmente in produzione, sarà l’ultima per la serie tv. Tom Ellis ha infatti confermato la sua volontà a non proseguire oltre, sentendosi pronto a dire addio al suo alter ego dopo quasi cinque anni di messa in onda. Se invece vi interessano le serie con protagonista il diavolo, in questo articolo vi diamo qualche consiglio.

Dalle 15:05 Italia1 trasmette tre episodi di Manifest con una nuova maratona pomeridiana fino alle 18:00. L’appuntamento con Lucifer 3 è alle 14:15.