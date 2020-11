Il Black Friday 2020 è sempre più vicino, anche se fondamentalmente la questione lascia il tempo che trova, non mancando fin da adesso le offerte, come quella di Amazon che propone il Samsung Galaxy S20 FE al prezzo di 532 euro, in luogo dei 669 euro richiesti di listino, con un risparmio di 137 euro (il riferimento è al modello 4G, versione italiana, colorazione Cloud Lavander). La disponibilità del dispositivo è immediata, con arrivo previsto tra il 17 ed il 19 novembre (spedizione gratuita). Ci teniamo comunque a precisare che il prodotto è venduto e spedito da terzi, pur nel marketplace di Amazon (per qualcuno la cosa potrebbe fare la differenza, quindi ci è parso giusto farvelo presente fin da subito). Il Samsung Galaxy S20 FE lo conosciamo tutti, è inutile rifarvi l’elenco di tutte le sue qualità (a cui, però, si aggiungono anche i problemi del touchscreen che, man mano, il produttore asiatico sta cercando di risolvere con aggiornamenti software mirati).

Come sappiamo, il Black Friday 2020 non sarà solo su Amazon: un altro dei protagonisti sarà, o per meglio dire è, MediaWorld, che già propone il Samsung galaxy Watch Active 2 (modello da 44mm, Aluminium Black) al prezzo di 169,99 euro, invece di 289,00 euro previsti dal listino originale. Potrete ritirare l’orologio intelligente gratuitamente nel vostro punto vendita preferito, quello più vicino a casa vostra. Vi consigliamo comunque di affrettarvi in quanto, data la bontà dell’offerta, potrebbero esserci poche scorte disponibili. Nel caso in cui arrivaste tardi, potrete pur sempre farvi notificare quando il prodotto tornerà, si spera allo stesso prezzo, in stock.

Il Black Friday 2020, ad ogni modo, passa anche i dispositivi Apple: le migliori offerte del momento, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, fanno capo ad Unieuro, e riguardano sia i nuovissimi iPhone 12, che i melafonini di precedenti generazioni. Date un’occhiata voi stessi per farvi un’idea più precisa.