Al Grande Fratello Vip 2020 va in scena un’altra puntata tutta da guardare proprio per via delle liti, degli scontri e delle falsità che continuano a venire a galla da parte di questi vip poco propensi a raccontarsi nella loro totalità. Tutti sapevamo che la puntata di ieri non avrebbe portato ad una nuova eliminazione e così è stato, il meno votato è risultato Massimiliano Morra che è finito per questo in nomination per la puntata di lunedì dando il via ad una catena di nomination che hanno mandato in crisi Pierpaolo Pretelli.

Il secondo nominato del Grande Fratello Vip 2020 uscirà da una catena di salvataggio in cui Morra salva Rosalinda che salva Dayane che invece salva Maria Teresa. A sua volta la conduttrice salva l’amica Stefania (che non è riuscita a salutare il marito dopo che lui è arrivato fin dentro la casa per uno scontro con Patrizia de Blanck), mentre la Orlando sceglie Francesco che salva Tommaso. Zorzi a sua volta salva Elisabetta che, ovviamente, salva Pierpaolo. A quel punto tocca proprio a Pretelli l’ultimo salvataggio e si trova in difficoltà nel dover scegliere tra Enock, Andrea e Patrizia de Blanck. Alla fine sceglie proprio quest’ultima per non farla rimanere male e questo causa un vero e proprio scontro con Zelletta che finisce al televoto.

Lo scontro continua dopo la diretta quando Pierpaolo, consapevole di aver sbagliato (forse un po’ condizionato dalla Gregoraci), minaccia di lasciare la casa arrivando fino a davanti la porta rossa in lacrime e facendo difficoltà a respirare. Una vera e propria crisi di panico che ha richiesto l’intervento di Andrea e il loro chiarimento.

Altro fiore all’occhiello di questa puntata del Grande Fratello Vip 2020 è l’ingresso di Selvaggia Roma che si è detta ex di Pierpaolo e di Enock ma tutti e due negano. Proprio con quest’ultimo è andata in scena una lite dopo la fine della diretta. Il giro di nomination, infine, consegnano al pubblico anche Dayane Mello che quindi sarà allo scontro con Massimiliano Morra e Andrea Zelletta.