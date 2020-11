Venerdì 13 porta fortuna o sfortuna? Al di là dei film (sappiamo bene quanti ce ne siano a tema), da che mondo e mondo esiste la superstizione, presente fin dalla cultura babilonese. Vi siete mai chiesti quale storia ci fosse dietro questa particolare giornata? Come riportato dal portale ‘ilsecoloxix.it‘, tutto sembra essere riconducibile al numero 12, in genere molto ben visto e ritenuto beneaugurante (12 come i mesi che compongono l’anno, gli apostoli, i segni zodiacali, etc.).

Il numero successivo viene visto con sospetto, fin dai tempi dei concetti astrologici assiro-babilonesi. Perfino lo storico greco Diodoro Siculo scrisse che il re di Macedonia Filippo II (padre di Alessandro Magno, ndr.), venne assassinato da uno degli uomini al suo servizio (una guardia del corpo per essere precisi) proprio dopo aver fatto posizionare una statua che lo ritraeva di fianco a quelle delle dodici divinità dell’Olimpo. Non sappiamo dirvi se il giorno di venerdì 13 porta fortuna o sfortuna, ma ci sarebbero ancora tanti esempi da farvi: nella mitologia scandinava, i semidei erano 12, a cui si aggiunge Loki, il tredicesimo, dall’animo nero. La superstizione, avvicinandoci di più ai giorni nostri, si allaccia anche all‘Ultima Cena di Gesù, col tredicesimo traditore seduto a tavola, Giuda.

In Giappone, invece, le concezioni si ribaltano, in quanto venerdì 13 viene considerato un giorno di particolare sorte, mentre il 4 si reputa associato al lutto. Oltretutto, la giornata della sfortuna per molti Paesi di origine latina è il martedì, nonostante nella maggior parte d’Europa la ‘iella’ continua ad essere associata al venerdì. Non sappiamo dirvi se venerdì 13 porti fortuna o sfortuna, anche se poi lasciarsi prendere la mano dalla superstizione non è mai cosa buona. Nel caso in cui aveste qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.