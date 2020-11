Vasco Rossi racconta Alibi, una delle canzoni contenute nell’album Colpa D’Alfredo. Era il 1980 quando Alibi vedeva la luce e da 40 anni è nelle orecchie dei fan del Blasco ma mai era stata raccontata la sua nascita, ciò che ha ispirato Vasco Rossi nello scrivere questo pezzo.

Nelle scorse ore ci ha pensato Vasco sui social a raccontare il suo brano, nato sugli accordi di un altro brano, internazionale. Vasco Rossi racconta Alibi e spiega che ha tratto ispirazione, per la parte musicale, dagli accordi di On Broadway di George Benson ma la canzone Alibi che conosciamo adesso è molto diversa dalle prime stesure.

Vasco spiega infatti di aver attinto a quel brano ma di aver poi completamente stravolto il risultato fino a renderlo un brano rap. In Alibi c’è un pensiero anarchico ma il cantante definisce il pezzo “un’invenzione scenica e onomatopeica da applausi” e argomenta tutto.

“Alibi è nata sugli accordi di On Broadway di George Benson, poi l’ho capovolta e ne è uscito un rap. È un’invenzione scenica e onomatopeica da applausi (c’è il rumore delle caramelle sciolte, ad esempio).

È anche un pensiero anarchico. Dal teatro dell’assurdo alla cronaca dell’assurdo. La tensione di un arrangiamento strepitoso, sotto una prova da cantautore strabiliante”, sono le parole del Blasco sui social. In allegato una foto di quel periodo.

Comunque non è questo

Il modo di fare

Disse il commerciante

All’uomo del pane

Domani sarà festa

In questo stupido paese

Ma non per noi che stiamo a lavorare

L’uomo del pane

Fece finta di niente

Se ne andò tranquillamente

Aveva tante tante, tante cose da fare

Che lui non ci poteva fare nienteA questo punto la signora disse

Per favore, son qui da un quarto d’ora

E lei mi deve ancora servire

La prego signora mi scusi

Che cosa vuole

Vorrei uncinetto e mezzo di prosciutto

E un po’ di cipolline, ancora cipolline

Va bene gliele incarto

Così fanno 60000 tonde

Mi scusi non ho il resto

Le do anche 400 caramelle

In cartone?

No sciolteFu proprio in quell’istante

Che la porta si aprì

Entrò un uomo col vestito nero e disse

Tutti a terra faccia contro il muro

Questa è una rapina per davvero

La donna fece un urlo acuto

E dopo svenne in mezzo a tutte le sue caramelle

E poi le cadde addosso lo scaffale

Dei regali di Natale

Alé male alé male

Nessuno fuori si accorse di niente

La polizia arrivò dopo la gente

E fece un sacco di domande

E prese anche le impronte

Poi disse al commerciante

Lei deve sporgere denuncia

Per adesso contro ignoti

Ma vedrà che saran pochi

Non si deve preoccupare

Lei ci faccia lavorare

Noi sappiamo come fare

Deve solo collaborareLo portarono in questura

E lo fecero sedere

Uscirà tra qualche mese

Dice devono accertare

Controllare, verificare

Analizzare

Eventuali connivenze

Coincidenze

Alibi alibi

Alibi alibi alibi alibi

Alibi alibi alibi alibi