Indicazioni ancora una volta particolarmente interessanti per i tanti utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S20. Anche oggi, come avvenuto in settimana, tocca parlare di una nuova beta impostata su One UI 3.0, ma il colpo di scena non si riferisce tanto alle correzioni che sono state apportate al precedente aggiornamento, quanto alla tipologia di patch trapelata. Vediamo dunque come stanno cambiando le cose questo venerdì per il top di gamma 2020.

Addirittura patch di dicembre per il Samsung Galaxy S20 con la beta One UI 3.0

La beta One UI 3.0 del giorno, infatti, risulta ottimizzata addirittura sull’aggiornamento di dicembre. Basta dare uno sguardo al calendario per percepire l’anomalia che stiamo riscontrano quest’oggi con il Samsung Galaxy S20. Dunque, non aspettatevi particolari funzionalità con questo rilascio, premesso che il programma anche in questo frangente non è stato avviato in Italia. Resta l’anomalia che, magari, porta con sé qualche sorpresa che verrà fuori solo nei prossimi giorni.

La velocità che Samsung sta mostrando con questo dispositivo è sicuramente impressionante. Il colosso coreano, è evidente, sta cercando di concludere rapidamente il programma beta in modo che One UI 3.0 possa essere rilasciato per tutti. La società ha precedentemente affermato che la gamma dei Samsung Galaxy S20 verrà aggiornata a One UI 3.0 entro la fine di quest’anno. Dunque, è possibile che qualche step sia saltato, garantendo al contempo un pacchetto software affidabile al pubblico, come è stato evidenziato anche da SamMobile.

A conti fatti, si tratta del quarto aggiornamento beta per il Regno Unito. Il log delle modifiche conferma che tutti i bug trapelati nei giorni scorsi con le precedenti beta One UI 3.0 per il Samsung Galaxy S20 siano stati corretti. L’upgrade include anche l’espansione dell’area di riconoscimento delle gesture di navigazione. Dunque, occhi aperti nel corso dei prossimi giorni.