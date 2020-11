Chi ama i fitness tracker tiene sotto osservazione il prezzo della Xiaomi Mi Band 5 oramai da settimane. In previsione del prossimo Amazon Black Friday di scena fra due settimane esatte, ci si aspetterebbe che il braccialetto hi-tech torni ad essere proposto con uno sconto sensibile. In questo venerdì 13 novembre siamo in parte accontentati ed, in effetti, assistiamo ad un taglio del valore commerciale del dispositivo, importante ma non considerevole.

Nella prima parte del mese di ottobre, la Xiaomi Mi Band 5 è stata proposta su Amazon ad un costo davvero irrisorio. Addiritttua in alcuni casi, seppure sporadici, è stato possibile acquistare il fitness tracker a meno di 30 euro. Dopo questo taghlio considerevole e fino ad oggi, l’accessorio ha continuato invece a non scendere quasi mai sotto la soglia dei 34 o 35 euro, considerando il suo valore di listino di 39,90 euro. Per fortuna, la promozione odierna prevede la vendita della soluzione a meno di 32 euro.

Naturalmente il prezzo della Xiaomi MI Band 5 attuale è riferito al modello globale e non quello cinese, con la possibilità di impostare la lingua delle informazioni sul display in italiano. La promozione prevede l’acquisto del fitness tracker in se, con il solo braccialetto coordinato in nero. Eventuali ulteriori band colorate e alla moda dovrebbero essere acquistate separatamente.

In previsione dell’imminente Amazon Black Friday è probabile che la Xiaomi Band 5 venga proposta anche per qualche euro in meno. Per chi ha particolare fretta di acquistare il dispositivo per monitorare la sua attività, c’è però da dire che la proposta odierna è subito disponibile con consegna prevista già da lunedì 16 novembre. Non sono pure calcolati costi di spedizione per gli utenti finale. Proprio per questo motivo, lo sconto odierno non è niente affatto da sottovalutare e più di qualche amante del genere dovrebbe approfittarne, prima che le scorte si esauriscano.