Continua l’appuntamento con The Rookie 2 su Rai2 nella serata di venerdì 13 novembre. La serie con protagonista Nathan Fillion è stata rinnovata per una terza stagione lo scorso maggio, ma la ABC (dove viene trasmesso negli USA) non ha ancora confermato una data d’uscita. Le riprese sono infatti ancora in corso, ma stanno subendo diversi stop a causa di almeno cinque casi positivi di Covid-19 tra i membri della troupe. Lo stesso attore protagonista, Nathan Fillion, ha annunciato ai suoi fan di essere in auto isolamento e in attesa dei risultati del tampone. In questa situazione di incertezza, è impossibile prevedere quando The Rookie 3 andrà in onda negli Stati Uniti – anche se molto probabilmente il debutto slitterà a inizio 2021.

Si intitola Turno di notte l’episodio 2×16 in onda stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Gli agenti Chen e Bradford rispondono a una chiamata dai provini a Los Angeles del programma American Idol. L’agente Chen finisce col trovarsi faccia a faccia con Ryan Seacrest e i giudici (guest stars, Katy Perry, Luke Bryan and Lionel Richie). Nel frattempo, Chen fa amicizia con una reporter (guest star Roselyn Sanchez) le cui motivazioni non sono del tutto chiare.

Stando alle ultime indiscrezioni, The Rookie 2 su Rai2 raddoppia dalla prossima settimana, prendendo il posto di NCIS, che invece termina stasera. Venerdì 20 novembre andranno in onda ben due episodi che ci porteranno più vicini al finale di stagione (previsto il 27 novembre). Gli episodi che vedremo sono il 2×17 dal titolo Sotto copertura e il 2×18 intitolato Lezioni di vita. Nel primo, i rapporti dell’agente Nolan con il suo primo informatore viene messo alla prova quando scopre che sta vendendo droga alle sue spalle.

Nel frattempo, dopo il suo rapimento, la paura di Lucy nell’uscire con nuove persone e la sua intrusione nella vita di Jackson iniziano a minacciare le sue amicizie. Nel secondo, agli agenti Nolan e Harper viene affidato il compito di trasportare quattro giovani carcerati a un programma di riabilitazione che finisce col diventare una situazione pericolosa. Nel frattempo, Nolan inizia ad avere dubbi sulla sua relazione con Grace dopo che lei evita di fargli conoscere il suo ex marito.

Nel cast di The Rookie 2, Nathan Fillion (l’interprete di Rick Castle nella serie tv Castle) nel ruolo del protagonista John Nolan; Alyssa Diaz è l’agente Angela Lopez; Richard T. Jones è il sergente Wade Grey; Titus Makin è l’agente Jackson West; Melissa O’Neil è l’agente Lucy Chen; Eric Winter è l’agente Tim Bradford; e Mekia Cox nei panni dell’agente Nyla Harper, new entry di stagione.

L’appuntamento con The Rookie 2 e Nathan Fillion è per stasera su Rai2 a partire dalle 22:10, dopo la messa in onda di NCIS 17 in prima assoluta.