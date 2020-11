Mentre si fanno sempre più vicini gli attesissimi sconti per il Black Friday, le principali catene di distribuzione dedicate all’elettronica di consumo hanno già iniziato a solleticare fantasie e portafogli dei consumatori. Compresa Euronics, che è andata ad aggiornare nelle ultime ore i suoi listini con diverse promozioni. Non solo quelle legate al tradizionale Volantino, ma pure una pensata per tutti i fan dei prodotti della Mela Morsicata, o per chi vorrebbe fare il suo grande debutto nell’ecosistema del colosso di Cupertino. E che non a caso è stata battezzata Speciale Apple, con tante offerte dedicate attive da oggi, 13 novembre 2020, e valide fino al prossimo 16 novembre.

Come avrete capito, lo Speciale Apple avviato da Euronics in attesa del Venerdì Nero e dei suoi saldi golosissimi va a concentrarsi su diversi articoli della compagnia capitanata da Tim Cook. Ad eccezione naturalmente di iPhone 12 e di tutte le sue varianti – Mini, Pro e Pro Max -, considerando che hanno fatto il loro debutto sul mercato in tempi recentissimi, e dunque ancora ancorati inevitabilmente al prezzo pieno consigliato dal produttore. Collegandovi alla pagina ufficiale dedicata all’iniziativa – a questo indirizzo -, potete però rendervi conto che i prodotti interessati dagli sconti sono comunque numerosi e piuttosto seducenti.

Offerta Nuovo Apple iPhone SE (64GB) - nero Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Senza ulteriori indugi, vi segnaliamo allora che da Euronics potete acquistare iPhone 11 Pro al prezzo di 1199 euro: considerando che il prezzo precedente di listino era di 1359 euro, capirete che il risparmio effettivo è pari a 160 euro. Per quanto riguarda l’iPhone 11 da 64 GB, può essere portato a casa sborsando 689 euro, risparmiando di conseguenza 30 euro, mentre il modello con memoria di archiviazione interna da 128 GB viene venduto a 749 euro. Non mancano sconti neppure per il più compatto iPhone SE da 64 GB, che viene proposto al prezzo di 479 euro – contro i 499 euro precedenti.

A chiudere le offerte dello Speciale Apple di novembre abbiamo le cuffie AirPods Pro, che passano a 219 euro rispetto ai precedenti 279 euro di listino, mentre le AirPods con case di ricarica Lightning sono vendute a 139 euro.