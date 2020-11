Dopo il finale della diciassettesima stagione in onda il 13 novembre, quando andrà in onda NCIS 18 su Rai2? L’emittente non ha ancora una data ufficiale per la programmazione, ma certamente i nuovi episodi non arriveranno prima della primavera del 2021.

L’arrivo di NCIS 18 su Rai2 subirà probabilmente qualche ritardo, visto che anche su CBS negli Stati Uniti la serie è stata rimandata a causa della pandemia: la produzione è iniziata a settembre e la première di stagione è prevista il 17 novembre sull’emittente americana. Come molte altre produzioni audiovisive, il procedural storico di CBS ha subito i ritardi dovuti all’emergenza sanitaria, ma è riuscito a ripartire nel rispetto dei protocolli anti-Covid.

In Italia normalmente la serie debutta ogni anno, con la prima parte di stagione, a febbraio o al più tardi a marzo, ma con il ritardo che ha fatto slittare la messa in onda americana a metà novembre, l’arrivo di NCIS 18 su Rai2 potrebbe arrivare a primavera inoltrata.

NCIS 18 su Rai2 partirà da un salto indietro nel tempo con un episodio dedicato ad un caso rimasto ai margini della trama nella stagione precedente (qui trama e promo).

Ma NCIS 18 sarà anche la stagione del 400° episodio, il secondo di questo nuovo capitolo. Sarà dedicato al primo incontro tra Gibbs e Ducky, negli anni Settanta. Il produttore Steve Binder lo ha anticipato così a TvLine: “La storia ruota attorno al loro primo incontro in un periodo in cui sono a un bivio nella loro vita, ognuno di loro (…) è un momento molto cruciale in entrambe le loro vite e riescono ad aiutarsi a vicenda a mettersi sulla strada che li porta dove li troviamo nel presente“. Adam Campbell interpreta il giovane Ducky e Sean Harmon, figlio del protagonista e produttore esecutivo Mark, interpreta Gibbs da giovane. Un ritorno alle origini dell’NCIS che conterrà anche riferimenti ad altri personaggi della serie.

NCIS 18 sarà ambientata durante la pandemia da Coronavirus, ma non da subito: i primi episodi saranno in un mondo pre-Covid, prima di tornare al presente con la realtà dell’emergenza sanitaria che impatterà anche sulla squadra di Gibbs. Inoltre NCIS 18 sarà anche l’ultima stagione per Maria Bello, che lascia la serie al termine del suo contratto triennale, e quella dell’arrivo della new entry Victoria Platt.