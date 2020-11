Non stiamo conoscendo adesso lo Xiaomi Mi 8 Pro, che, a dispetto del tempo che passa, si appresta a ricevere la versione finale della MIUI 12, a dimostrazione del buon lavoro che sta svolgendo il team di sviluppo del produttore cinese. L’OEM, infatti, ha appena dato il via al roll-out della ‘stable beta’ della MIUI 12 (12.0.1.0.QECMIXM), dal peso di 2.1GB (tali dimensioni potrebbero non sembrare eccessive, anche se resta consigliato procedere quando agganciati da una rete Wi-Fi di propria fiducia per evitare un inutile spreco di dati).

I miglioramenti apportati sono davvero corposi, tra cui la soluzione del problema che non consentiva di visualizzare alcune icone colorate all’interno della barra di stato con la night mode abilitata. Sono state integrate due nuove gesture per lanciare velocemente il pannello delle notifiche attraverso uno swipe verso il basso a partire dall’angolo sinistro, ed il centro di controllo mediante uno swipe verso il basso dall’angolo superiore destro. La release vede ottimizzata la luminosità e la gestione cromatica per i wallpaper impiegati con la night mode attiva, oltre a correggere un bug che provocava lo sfarfallio dello schermo dopo lo sblocco del dispositivo. Lo Xiaomi Mi 8 Pro con questa build 12.0.1.0.QECMIXM si aggiudica anche le patch di sicurezza di settembre 2020, oltre che una nuova modalità dell’app Fotocamera per la scannerizzazione dei documenti (che potrà tornarvi utile in molte occasioni).

La stable beta della MIUI 12 è adesso in distribuzione per il modello global del device, ragion per cui gli utenti regolarmente iscritti al canale beta della MIUI 12 potranno già cominciare a verificarne la disponibilità attraverso il tradizionale menù degli upgrade, raggiungibile dalle impostazioni generali dello Xiaomi Mi 8 Pro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.