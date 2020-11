Ci sono diversi modi per svuotare la memoria del Samsung Galaxy S7 in modo intelligente, almeno stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere in questi giorni. Trattandosi di un device ormai di vecchia data, si tratta di un percorso indispensabile per mantenere su buoni livelli le prestazioni generali dello smartphone. E questo, al netto del recente aggiornamento che è stato messo a disposizione del pubblico nel corso dell’ultima settimana anche qui in Italia. Ne abbiamo parlato anche noi, con un feedback preciso in merito.

Come liberare memoria sui vostri Samsung Galaxy S7 evitando guai

Dunque, qual è la strada migliore da seguire per svuotare la memoria di un Samsung Galaxy S7 evitando di fare pasticci? Ci sono diversi ambiti da prendere in considerazione, in modo da operare evitando di pregiudicare il corretto utilizzo lo smartphone. Ad esempio, è intelligente partire dall’archivio relativo alle immagini su WhatsApp. In pratica, tutto il materiale che si scarica ad esempio dai gruppi all’interno dell’app, a partre immagini e quant’altro che non serve a nulla, va assolutamente cancellato.

Ancora, è fondamentale operare con il backup su Drive e Google per ottimizzare lo spazio dedicato alle foto, magari sfruttando un account gratuito MEGA. Non tutti sanno che abbiamo tantissimo spazio sui cloud, che andrebbe usato. Per quanto riguarda i video, bisogna fare i backup e metterli su altri supporti (PC, HDD esterni, oppure sugli stessi cloud dove carichi le foto), considerando il fatto che occupano parecchio spazio.

Ancora, coi vostri Samsung Galaxy S7 fate attenzione ai dati delle app. Basti pensare a quello che accumulate su Chrome, Aliexpress, Amazon, Facebook, Instagram. Di tanto in tanto, infatti, va cancellata la cache di queste app perché si riempie inutilmente. Infine, occhio alla cartella downloads, liberando la memoria del vostro smartphone dal materiale che scaricate da Chrome.