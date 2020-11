Ancora una volta e ora per vie in pratica ufficiali, la vendita di Honor è stata negata da Huawei. Sembra una telenovela infinita quella che sta riguardando il sotto-marchio del produttore cinese, orami da settimane sulla bocca di tutti proprio per le continue voci di acquisizioni da parte di società esterne. Proprio nelle ultime ore è giunta la smentita di qualsiasi novità in tal senso ma la nebbia che avvolge l’argomento è più fitta che mai.

Solo qualche giorno fa, come pure riportato sulle pagine di OM, sembrava ormai fatta la vendita di Honor da parte di Huawei. L’acquisizione sembrava essere stata già portata a termine all’inizio di questa settimana da parte di una nuova società statale cinese. Proprio in riferimento all’ultimo rumor, come riporta anche GizChina sarebbe giunta la smentita ufficiale del produttore cinese. Al momento, secondo quanto riferito, non ci sarebbero trattative in corso e il brand rimarrebbe saldo all’interno del grande gruppo Huawei.

La situazione appare in ogni caso molto incerta. Si nega per il momento alcuna vendita di Honor già effettuata ma appare alquanto strano che continuino a succedersi informazioni relative ad una transazione così importante. D’altra parte, dopo il ban USA subito da Huawei nel 2019, le perdite per il brand cinese sono state ingenti in termini di mancati dispositivi venduti sul mercato. Proprio l’abbandono del marchio low-cost potrebbe essere considerato nell’ottica di concentrare gli investimenti societari sul marchio top, evitando dunque dispersioni di risorse su progetti che in questo momento potrebbero garantire meno ricavi rispetto al passato.

Certo questo succedersi di notizie sulla vendita di Honor non fa di certo bene alle vendite degli smartphone di questo marchio. Magari l’incertezza sul futuro del brand limiterà i nuovi acquisti dei consumatori, frenati pur sempre dalla mancanza dei servizi Google sui nuovi modelli come nel caso dei dispositivi colleghi Huawei.