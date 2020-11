La foto di Fedez durante l’ecografia accende una nuova polemica. Tra i tanti auguri ricevuti per l’attesa del secondo figlio, ci sono state anche le critiche di chi non ha accettato che Federico Lucia sia stato al fianco della moglie, nonostante le regole imposte dai regolamenti per il contenimento del contagio.

Alla gioia della condivisione di un nuovo momento importante per la famiglia, è seguita una pioggia di commenti nei quali qualcuno chiedeva il motivo della presenza di Fedez all’interno dello studio medico: “Poi ditemi come si riesce a fare una ecografia assieme, noi aspettiamo una bimba e mio marito non ha potuto partecipare a nessuna visita né nel privato né nel pubblico. Non è una polemica, solo una semplice domanda”.

C’è anche chi critica la scelta di mostrare ogni singolo attimo della propria vita: “Top condividere ogni singolo momento della propria vita con chiunque, anche i più intimi”, o la loro scarsa umiltà: “Come Leone questa bambina sarà molto fortunata ad avere due genitori così belli e umili”.

La coppia sta condividendo ogni momento della gravidanza. Chiara Ferragni è in attesa di una bambina che Fedez ha già scherzosamente chiamato Gennarah. L’annuncio del lieto evento è stato letteralmente affidato alle mani di Leone, che ha mostrato l’ecografia della sorellina sui social.

I Ferragnez erano finiti al centro della polemica anche per il Presepe di Pontedera, nel quale la Madonna ha il volto di Chiara Ferragni, dopo che per mesi erano finiti nell’occhio del ciclone a seguito del botta e risposta con il Codacons per la raccolta fondi che hanno condotto in favore del San Raffaele di Milano e con la quale è stato aperto un nuovo reparto di terapia intensiva. Chiara Ferragni è stata poi criticata per la visita privata alla Galleria degli Uffizi, oltre che per le foto all’interno della Cappella Sistina.