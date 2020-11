La Depressone è Un Periodo Dell’Anno di Willie Peyote è il nuovo singolo disponibile da oggi in radio e in digital download. Il brano pone l’accento sulla depressione in quanto periodo dell’anno, non semplice caso sporadico, come suggerisce il titolo.

Racconta lo scenario attuale e tira in ballo diversi personaggi noti, più volte emersi durante la pandemia. Nell’analisi dissacrante della realtà odierna, La Depressone è Un Periodo Dell’Anno di Willie Peyote cita Burioni e Giorgia Meloni ma anche Gigi Di Maio. Ci sono riferimenti al Billionaire e al focolaio che in estate ha tenuto banco tra allerta e polemiche.

Il brano inizia a prendere vita in estate. Willie Peyote racconta la fase embrionale della canzone, scaturita dall’osservare il mondo circostante che si illudeva di potersi lasciare alle spalle di Covid-19. Nonostante il “liberi tutti” estivo, c’era chi sospettava che ben presto ci saremmo trovati ad affrontare una nuova ondata di Coronavirus e non sempre era facile mantenere alto il morale.

La Depressone è Un Periodo Dell’Anno di Willie Peyote nasce dalla riflessione e da un’attenta analisi della realtà quotidiana. Il testo è ricco di riferimenti alla realtà concreta, incluso al tormentone estivo di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash, Karaoke.

Si legge nel testo: “Voglia di ballare un reggae sulla spiaggia, il vuoto che hai in testa ti si legge in faccia. Fatti un bel video“, nel dare voce ai dubbi di chi sosteneva che questo pezzo fosse completamente fuori luogo e fuori tempo.

Non è però l’unico tormentone criticato da Willie Peyote: c’è anche la famosa Angela da Mondello con la sua: “Non ce n’è Coviddi”.

La depressione è un periodo dell’anno ma non ci sono più le mezze stagioni

Al giorno ormai quante polemiche fanno qui tutti burloni o Burioni

Nessuno c’ha un soldo, un lavoro, una vita però c’hanno tutti un sacco di opinioni

Con l’acume di Gigi Di Maio e la calma di Giorgia Meloni

E tu caz*o ridi? Dicono “andrà tutto bene” ti fidi?

Dovevamo uscirne migliori, merda è già tanto se ne siamo usciti

L’ansia fa vendere pure i giornali, prima il coprifuoco poi i domiciliari

“voglia di ballare un reggae sulla spiaggia” il vuoto che hai in testa ti si legge in faccia

Fatti un bel video

Arriva l’inverno ma non il sussidio, torna il fastidio

Chi perde il lavoro, chi pensa al suicidio

Nelle crisi c’è sempre chi lucra

Sfrutta la rabbia della gente stufa

Tutti i serpenti fanno la muta e a fine giornata indovina chi suca (indovina un po’)

Allarmisti o negazionisti, io vedo egoisti e piagnoni

Tutti che chiedono disposti a dare soltanto le proprie opinioni

Io abuso di alcol e droghe ormai tutti i giorni da 20 anni buoni

Ma voi quale scusa trovate che vi siete tutti bruciati i neuroni? (cog*ioni)

La depressione è un periodo dell’anno ma non ci sono più le mezze stagioni

Al giorno ormai quante polemiche fanno qui tutti burloni o Burioni

Nessuno c’ha un soldo, un lavoro, una vita però c’hanno tutti un sacco di opinioni

Con l’acume di Gigi Di Maio e la calma di Giorgia Meloni

La depressione è un periodo dell’anno ma non ci sono più le mezze stagioni

Al giorno ormai quante polemiche fanno qui tutti burloni o Burioni

Nessuno c’ha un sogno, uno scopo, una vita però c’hanno tutti un sacco di opinioni

Buttare giù tutte le statue o temere le cospirazioni

e a te chi t’ha chiesto qualcosa?

Cosa significa tutta ‘sta roba che scrivi è noiosa

‘sti cantanti che fanno politica sono tra i peggio falliti, al soldo dei soliti vecchi partiti

E il pensiero unico con cui l’èlite si conserva

E in più sei una zecca di mer*a!

Ok vabbè dai decidi te, lo paga Soros anche il mio cachet

Questo sovranismo sembra più un cliché “sti cricchi di me’ non hanno il bidet”

Tipo Claude Monet io bevo en plein air, tu sbocci Moet dentro al Billionaire

“non ce n’è Coviddi” ma ho paura se poi la quarantena è a casa Santanchè

Vecchio ascolta me, conta l’emozione, lo storytelling, la narrazione

Se mi da contro è una fake news, se mi da ragione è controinformazione

Ognuno ha la sua bestia da sinistra a destra, ognuno ha la sua festa tipo compleanno

Tanto agli altri non gli frega un cazzo chè il più delle volte bro manco lo sanno

Se non ora quando? Boh, magari mai

Ma che bell’anno! Guardati gli highlights

Lo insegneranno nei libri di storia ai figli dei figli che tu non avrai

“hanno creato questo clima infame” l’ha detto Greta? L’ha detto Craxi?

Mi serve lo Xanax come Billie e Taxi B per sopportarvi

Perché non ti ammazzi? (ammazzati)

La depressione è un periodo dell’anno ma non ci sono più le mezze stagioni

Al giorno ormai quante polemiche fanno qui tutti burloni o Burioni

Nessuno c’ha un soldo, un lavoro, una vita però c’hanno tutti un sacco di opinioni

Con l’acume di Gigi Di Maio e la calma di Giorgia Meloni

La depressione è un periodo dell’anno ma non ci sono più le mezze stagioni

Al giorno ormai quante polemiche fanno qui tutti burloni o Burioni

Nessuno c’ha un sogno, uno scopo, una vita però c’hanno tutti un sacco di opinioni

Buttare giù tutte le statue o temere le cospirazioni