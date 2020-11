Per la gioia di tutti i fan dei prodotti e dei servizi della Mela Morsicata, si torna a parlare di iOS 14.3, ultimo massiccio aggiornamento del sistema operativo mobile di Apple. E questa volta con una notizia che vede gli utenti assolutamente attivi. Sì perché, contemporaneamente al lancio di macOS Big Sur – non senza qualche problema di cui vi abbiamo già parlato in modo approfondito -, il colosso di Cupertino è andato a mettere a disposizione degli sviluppatori la prima Beta di iOS ed iPadOS 14.3, che dovrebbe poi raggiungere anche il resto del pubblico nel giro di una manciata di settimane.

Novità Apple iPhone 12 Pro (512GB) - Grafite Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Come fatto notare dalla redazione del portale MacRumors, la Beta di iOS 14.3 va ad introdurre prima di tutto il supporto al formato ProRAW per iPhone 12 Pro e 12 Pro Max. ProRAW, per chi non lo sapesse, è un formato sviluppato per tutti coloro che sono interessati a scattare foto in RAW e che vogliono sfruttare i dati acquisiti dalle fotocamere Apple per ridurre il rumore e regolare l’esposizione multiframe delle immagini. Per attivarlo, è necessario recarsi nelle impostazioni del melafonino, nonostante questi scatti abbiano un certo peso – di circa 25 MB. Nella versione di test per gli sviluppatori non manca poi l’aggiunta nella sezione Salute dell’opzione Gravidanza, così come il supporto al controller di Amazon Luna – servizio per il gioco in streaming del gigante dell’eCommerce – e a quello di PS5, il futuristico DualSense – che sarà disponibile in Italia dal prossimo 19 novembre 2020.

Non solo, la stessa fonte comunica che nel codice sorgente di iOS 14.3 sono stati individuati dei riferimenti ad una nuova feature denominata Cardio Fitness progettata specificatamente per gli smartwatch Apple Watch, ma questa sarà messa a disposizione solo degli utenti con età pari o superiore ai 20 anni. In particolare si tratta di un indicatore generale sulla salute, che sarà calcolato al di fuori di un allenamento.