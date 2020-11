Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo prendere in esame oggi 13 novembre, a proposito di alcuni possibili problemi legati all’aggiornamento Big Sur. Negli ultimi mesi abbiamo analizzato il mondo Mac soprattutto per alcune promozioni particolarmente allettanti, come avete notato durante la stagione estiva sul nostro magazine, ma questo venerdì ritengo non possano essere ignorate le segnalazioni da parte di coloro che stanno riscontrando particolari difficoltà. Mi riferisco al nuovo ed atteso upgrade disponibile su larga scala.

Messaggio di errore con l’aggiornamento Big Sur il 13 novembre

In particolare, gli utenti parlano da ieri di un messaggio di errore che appare nell’istante in cui si procede con il download dell’aggiornamento Big Sur, stando anche a quanto riportato da MacRumors. Secondo quanto raccolto fino ad ora, il pacchetto software in questione ha avuto tempi di download estremamente lunghi che hanno impedito a molti utenti di installarlo. Il discorso, però, va diversificato, in quanto l’anomalia potrebbe presentarsi anche in altro momento per gli utenti Mac.

In particolare, anche coloro che hanno completato il download hanno riscontrato problemi. Un esempio? Alcuni utenti che hanno installato l’aggiornamento Big Sur parlano di processo di download del software che viene improvvisamente interrotto e deve essere riavviato. Altri hanno riferito di non essere in grado di scaricare l’aggiornamento e quindi di vedere fallito il tentativo di installazione. Il sito di Apple sembra avere alcuni grossi problemi a causa del numero di persone che tentano di scaricare l’upgrade contemporaneamente.

Come se non bastasse, anche il sito degli sviluppatori di Apple è inattivo in questo momento e, di conseguenza, alcune app di terze parti non possono essere aperte in questo momento. La mela morsicata ha menzionato un problema con gli aggiornamenti software di macOS e dice che il bug è “attualmente in fase di analisi”. Insomma, massima attenzione con il nuovo aggiornamento Big Sur di metà novembre.