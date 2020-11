Chi fermerà Sardoni? Andrea riuscirà a salvare la moglie Agnese? Sono queste alcune delle domande a cui il finale di Doc Nelle tue Mani proverà a dare risposta giovedì prossimo, 19 novembre. Nonostante l’escamotage di mandare in onda un singolo episodio a settimana, facendo così fuori Gerry Scotti e il suo Milionario (che hanno chiuso una settimana prima del previsto), il momento del finale di stagione è arrivato e questa volta i fan dovranno fare appello a tutta la loro pazienza perché le storie dei nostri protagonisti potrebbero rimanere appese ad un filo fino alla già annunciata seconda stagione.

Ancora una volta Doc Nelle tue Mani gioca bene con i sentimenti del pubblico puntando sulle storie dei suoi personaggi e sul sorriso di Luca Argentero che continua ad essere una delle cose più commentate durante la messa in onda della fiction. Se a questo ci uniamo il boom di ascolti fatto segnare in questi mesi da Andrea Fanti e i suoi, il gioco è fatto, ecco creata una fiction che continua a conquistare il pubblico e un po’ meno gli addetti ai lavori (vedi Beppe Fiorello) convinti che sia solo un’accozzaglia di cose già viste e di cliché di successo.

Ma cosa ci aspetta in questo finale di Doc Nelle tue Mani? Andrea è in balia degli eventi, dovrà abbandonare l’ospedale perché un’inchiesta pende sulla sua testa e, molto probabilmente, lo porterà ad essere radiato dall’albo. In quello stesso momento, però, ci sarà Lorenzo combattuto tra ciò che ha capito su Sardoni e il peso che si porta dietro per via del suo scivolone con la droga, cosa deciderà di fare? Scenderà a patti con quello che ha fatto salvando Andrea o approfitterà della situazione?

Ecco il promo del prossimo episodio di Doc Nelle tue Mani in onda il 19 novembre:

Agnese si è sentita male ed è svenuta tra le braccia di Andrea che nel finale di Doc Nelle tue Mani vorrà occuparsi con tutte le sue forze di scoprire cosa le è successo e salvarla. Sullo sfondo rimangono ancora le storie di Gabriel ed Elena e Alba e Riccardo, come andrà a finire per i quattro specializzandi.

Anche ieri sera Doc Nelle tue Mani ha portato a casa un notevole successo sui social e non c’è dubbio che lo abbia fatto anche in termini di ascolti. Ieri sera Doc – Nelle tue mani ha segnato il 27,96%, Harry Potter e la pietra filosofale 13,09% e Le Iene 9,98%