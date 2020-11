I messaggi effimeri su WhatsApp sono oramai alla portata di tutti in questo venerdì 13 novembre, sia per smartphone Android che per gli iPhone. Dopo una lunga fase sperimentale della funzione e pure una prima diffusione dell’opzione nella beta pubblica dal Play Store, ora tutti possono approfittare della novità molto interessante. Di che cosa si tratta e come va attivata proprio la novità?

I messaggi effimeri non sono altro se non quei contenuti all’interno dell’app di messaggistica che scompariranno dopo 7 giorni dalla loro condivisione. Si autodistruggeranno in automatico per specifica impostazione nelle chat singole e di gruppo, naturalmente solo dopo che gli utenti sceglieranno volontariamente di attivare la specifica funione.

Come si attivano i messaggi effimeri su WhatsApp? All’interno delle informazioni di un contatto, ora comparirà proprio l’opzione dedicata e l’attivazione sarà semplice e immediata attraverso la scheda corrispondente e il tasto “Continua”. Nelle chat di gruppo solo gli amministratori potranno procedere all’operazione e dunque decidere che i contenuti si autodistruggano esattamente dopo una settimana, senza nessun ulteriore intervento degli utenti.

Ci sono alcuni chiarimenti doverosi sulla natura dei messaggi effimeri, chiariti dallo stesso team WhastApp. Nell’elenco a seguire sono elencate casistiche specifiche relative alla nuova tipologia di contenuti.

Se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio non visualizzato scomparirà. Potrà capitare però che la sua anteprima nelle notifiche continui ad essere presente;

Quando si cita un messaggio, questo potrebbe continuare ad apparire anche dopo 7 giorni;

se un messaggio effimero viene inoltrato in una chat in cui l’impostazione di cancellazione automatica non è attiva, questo continuerà ad essere visibile;

i messaggi effimeri continueranno ad essere visibili in un backup ma se quest’ultimo sarà ripristinato in un account WhatsApp con apposita procedura le note scompariranno.

Non resta dunque che provare la nuova funzione, ora davvero alla portata di tutti.