Al via le riprese di Christian, la nuova serie Sky che vedremo il prossimo anno e che nel cast annovera Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Stefano Lodovichi e Saku Cinardi saranno dietro la macchia da presa e vestirà i panni di produttore creativo di quello che è stato annunciato come un supernatural-crime drama in cui proprio Edoardo Pesce sarà il personaggio principale, quello che darà il volto a Christian per un totale di sei puntate.

Christian commissionata da Sky Studios per l’Italia, arriverà su Sky e NOW TV, portando la firma di Valerio Cilio, Roberto Saku Cinardi e Enrico Audenino, da un’idea di Roberto Saku Cinardi. Le sceneggiature saranno, invece, di Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea.

Edoardo Pesce è chiamato a interpretare lo scagnozzo di un boss della Roma di periferia a cui compaiono all’improvviso delle stimmate con le quali inizierà a fare miracoli. Al suo fianco ci saranno la sua vicina problematica, Rachele (Silvia D’Amico), il veterinario del quartiere che arrotando curando e ricucendo chi ne ha bisogno e che non può andare in ospedale, Tomei (Andrea Pennacchi). A loro si uniranno anche Lino, il boss locale, interpretato da Giordano De Plano, Italia, la madre di Christian e anche un po’ di Lino, interpretata da Lina Sastri; Davide, erede del boss e amico di Christian, Davide, interpretato da Antonio Bannò. Completa il cast di Christian Claudio Santamaria nei panni di un postulatore del Vaticano all’ossessiva ricerca di qualcuno che abbia reali poteri taumaturgici.

LA TRAMA

Il protagonista è uno che guadagna da vivere facendo l’unica cosa che sa fare, menare, almeno fino a che non appaiono le stimmate e questo gli impedisce di fare il suo lavoro. Attraverso di esse salva miracolosamente da un’overdose la tossica del quartiere, Rachele, che si attacca a lui per invitarlo a cambiar vita, visto che a quanto pare può curare la gente. I poteri di Christian attirano l’attenzione di Matteo e anche l’attenzione di Lino: non solo perché Christian non può più fare il suo lavoro, ma perché salva le persone, e questo potrebbe minare le basi del suo regno.