L’anteprima Black Friday 2020 passa anche per il nuovo volantino Expert in partenza dal 16 novembre, e valido fino al giorno 25 del mese. La propaganda dell’iniziativa promozionale è molto chiara: sconti mai visti sui migliori prodotti selezionati dagli esperti. In prima pagina svetta iPhone SE da 128GB, che potrete portarvi a casa al prezzo di 449 euro (il taglio è di 100 euro esatti, mica male considerando che si sta acquistando presso un noto megastore di elettronica).

L’anteprima Black Friday 2020 del nuovo volantino Expert (senza dimenticare le promozioni già lanciate da Unieuro e MediaWorld) propone anche il Samsung Galaxy Note 20 a 699 euro (lo sconto, in questo caso, è di 280 euro sul listino originale: pure qui non è poca cosa sicuramente). Non volete spendere tanto? Il Samsung Galaxy Note 10 Lite potrebbe essere il dispositivo che fa per voi: 369,90 euro, con un risparmio di 130 euro sul totale. L’anteprima Black Friday 2020 del volantino Expert che sta per uscire si interessa anche ai canali TIVù SAT, pronti a diventare HD: da questo mese di novembre, infatti, alcuni emittenti verranno trasmessi esclusivamente in High Definition, ed è pertanto il momento giusto per comprare un nuovo decoder o cam HD/4K. Potete sfogliare il volantino Expert in partenza il 16 novembre, una chiara anteprima Black Friday 2020, a questa pagina: ci sono tanti modelli tra cui scegliere, nonostante il prezzo sia pressoché quello.

Il volantino Expert dedicato all’anteprima Black Friday 2020 viene in vostro aiuto anche se è un computer che stavate cercando, magari per la didattica a distanza in cui sono impegnati i vostri figli: il notebook Acer Aspire 3 (A315-56-57GB) con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e SSD da 512GB, potrete portarlo via a 649 euro (sconto di 30 euro). Ci sarebbe, altrimenti, il Samsung Galaxy Book S a 899 euro (sconto di 300 euro), sempre con Intel Core i5, 8GB di RAM e SSD da 512GB. Fateci sapere se avete bisogno di altri chiarimenti.