Amazon Black Friday 2020 è già pronto a offrirvi il meglio della musica italiana e internazionale. Come di consueto, la campagna di sconti per album e vinili è partita da qualche settimana, con un’offerta che spazia dal pop al rock.

Le ultime settimane di Black Friday sono certamente quelle più roventi e quelle che ci permettono di mettere mano alle nostre collezioni di album lasciate in sospeso. Ecco quindi alcuni album che è possibile acquistare in sconto, scelti tra quelli proposti dal venerdì nero che Amazon ha organizzato per il 2020.

Ligabue – Start (2019)

Partiamo subito con il rocker di Correggio, che in queste settimane si sta preparando al ritorno con 77+7, nel quale ha compreso 77 singoli e un disco di inediti che ha voluto intitolare 7. In attesa del cofanetto con il quale festeggerà i 30 anni, possiamo riascoltare Start. Nell’album sono contenuti i singoli Luci D’America, Certe Donne Brillano e Polvere Di Stelle, nella quale ha suonato anche suo figlio Lenny.

Laura Pausini – Fatti Sentire Ancora (2018)

Laura Pausini è appena tornata con un nuovo singolo, Io Sì (Seen), con il quale accompagnato l’ultimo film di Edoardo Ponti con Sofia Loren, La Vita Davanti A Sé. Le emozioni di Fatti Sentire Ancora, però, non si sono ancora spente. Amazon Black Friday 2020 propone Fatti Sentire Ancora in sconto, il secondo capitolo del suo ultimo album che contiene il duetto in Il Coraggio Di Andare con Biagio Antonacci.

Ghali – DNA Deluxe X BOX

Con Amazon Black Friday 2020, DNA Deluxe X Box di Ghali si può acquistare in sconto. Il cofanetto che contiene la versione estesa del suo ultimo album di inediti è in uscita il 27 novembre, giusto in tempo per accedere alle promozioni di questa stagione. Nel disco saranno contenuti i successi portati in radio in questi mesi, compresa Boogieman con Salmo.

Achille Lauro – 1990

In Black Friday 2020, c’è anche 1990 di Achille Lauro. L’album tutto dedicato alla dance era stato annunciato a sorpresa e rilasciato in estate, con diverse collaborazioni tra cui anche quella con Annalisa in Sweet Dreams. L’album era stato anticipato un anno prima dal singolo 1990, con il quale aveva annunciato di essere a lavoro su un progetto tutto incentrato sulla musica dance.

Liam Gallagher – Why Me? Why Not.

Why Me? Why Not. è il secondo album da solista di Liam Gallagher dopo il successo di As You Are. L’ex Oasis è ora a lavoro su un terzo album che non rilascerà prima del 2021. L’artista britannico sarà sul palco del Lucca Summer Festival nel corso della prossima stagione, dopo il rinvio dei live dovuto all’emergenza sanitaria ancora in corso.