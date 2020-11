Nasce il Fondo SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo, gestito da CESVI -organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.

L’idea è di Fedez, che chiarisce subito di non considerarla una sua iniziativa, quanto piuttosto un’iniziativa condivisa con gli artisti aderenti. Fu lui però a chiedere agli artisti di fare qualcosa di concreto, da Instagram, e gli va attribuita quantomeno la paternità dell’idea, seppur su iniziativa collettiva.

“Non è un’iniziativa nata da me, chiedo ai giornalisti di considerarla un’iniziativa collettiva; è stata un’opera di coesione vera, se ci fossi stato solo io non avrebbe avuto la stessa valenza. Hanno partecipato tutti secondo le possibilità che avevano. Vogliamo estendere l’appello a più artisti e aziende possibili”.

Fedez per il Fondo Scena Unita racconta il moto spontaneo nato dal senso civico, “la famosa responsabilità sociale dell’artista”. “Si tratta di un’iniziativa con triplice valenza: forte coesione, recuperare fondi per aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo, aprire un tavolo di discussione. Non avrebbe avuto senso allo stato attuale chiedere un aiuto ulteriore alla gente che già in passato si è spesa, aveva senso che gli artisti si spendessero in prima persona. Gli artisti che aderiscono non prestano solo la loro immagine ma hanno donato: gli artisti escono dalle loro torri d’avorio per rimboccarsi le maniche”.

Gianna Nannini interviene per commentare la lunga assenza dai palchi e l’importanza di salvare i lavoratori in difficoltà: “Importante è far capire la problematica di queste persone che non solo sono senza lavoro ma vogliono cambiare lavoro. La prima cosa è non perdere i professionisti dello spettacolo. Credo in questa iniziativa e la supporto”.

Gianni Morandi dichiara di essere contento di passare dall’astratto al concreto: “Se ne parla tanto dei lavoratori dello spettacolo, adesso anche noi facciamo un gesto concreto ed è una cosa importantissima. Era ora che la nostra partecipazione fosse anche pratica. Il mondo non può vivere senza musica, senza spettacoli, senza teatri; questo ci colora la vita”.

Intervengono anche Calcutta, Giovanni Caccamo, Manuel Agnelli, Eugenio In Via Di Gioia, Shade.

Achille Lauro conferma l’entusiasmo e l’immenso impegno di Fedez nel raccogliere fondi a supporto dei lavoratori: “Siamo un Paese che base le proprie fondamenta nella cultura, nella musica, nei teatri, nei musei; è nostro dovere tutelare la rilevanza culturale dell’arte e della musica. Credo molto in questa operazione”.

In due settimane sono stati donati 2 milioni di euro. Le donazioni provengono dagli artisti aderenti e dalle aziende che hanno fornito il proprio contributo ma potranno donare tutti.

Chiunque potrà donare attraverso la piattaforma di crowdfunding ForFunding.it.

“L’operazione di Scena Unita rappresenta per noi di Cesvi un’importante sfida perché siamo chiamati a mettere a disposizione la nostra professionalità e le nostre competenze maturate in 35 anni di interventi nella gestione di crisi ed emergenze, all’estero quanto in Italia, a favore di un settore, quello dello spettacolo, gravemente colpito in questo momento” dichiara Gloria Zavatta, presidente di Cesvi. “La nostra mission è quella di essere accanto, con interventi mirati, alle persone più fragili e l’emergenza Covid-19 ci ha obbligato ad accendere i riflettori e focalizzarci su nuove emergenze: da quella sanitaria per le strutture ospedaliere italiane, a quella sociale con interventi mirati e a sostegno degli over 65 fino a quella economica per la ripartenza delle piccole e medie imprese di Bergamo. Oggi, con Scena Unita, vogliamo sostenere una nuova emergenza sociale che vede emergere nuove povertà nelle famiglie che hanno un lavatore nel mondo della musica, gravemente danneggiato dal lockdown. Un mondo che ci ha dato tanto e che ha bisogno, più che mai, del sostegno di tutti noi per ripartire”.

“Il nostro è da sempre un lavoro fatto di condivisione, in un mondo ricco di reti di relazioni interpersonali che non è esagerato definire familiari. Ogni iniziativa che abbia come obiettivo quello di ridurre i gravi disagi che la pandemia ha generato, in un momento delicato come questo, è un’iniziativa che merita l’impegno di tutti. Siamo quindi felici di poter dare il nostro contributo in un fondo nato dalla spinta di chi questo mondo lo ama e lo conosce perché lo vive quotidianamente” – dichiara La Musica Che Gira – “Quando tutto questo finirà dovremo fare i conti con le carenze strutturali che hanno permesso che il settore sprofondasse sotto i colpi delle misure imposte dalla pandemia, carenze che necessitano di una riforma di sistema da molti anni. Intanto è prezioso contribuire a lenire anche in piccola parte la fragilità del settore e in questo SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo ha degli obiettivi ambiziosi e perfettamente centrati, che meritano di essere sostenuti”.

