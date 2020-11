Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri di Tiziano Ferro è l’album più venduto della settimana in Italia ed è al primo posto della classifica Fimi/GfK sia per i dischi che per i vinili. LEGGI L’INTERVISTA DI OM.

Tiziano Ferro pubblica il suo primo album di cover, secondo capitolo dell’album di inediti Accetto Miracoli, rilasciato lo scorso anno. Il risultato è una rilettura di alcune delle canzoni che hanno maggiormente influenzato la sua vita e la sua musica per una collezione di frammenti di sé attraverso le parole degli altri artisti.

Da qui nasce il titolo: Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri di Tiziano Ferro raccoglie i piccoli miracoli che hanno illuminato il suo buio, miracoli scritti e portati al successo – appunto – da altri cantanti italiani.

Il disco di cover è nato durante il lockdown, che Tiziano Ferro sta ancorar affrontando, a Los Angeles. L'idea è nata però dalla sua presenza fissa al Festival di Sanremo 2020: l'artista si esibiva ogni sera con alcune cover del repertorio italiano, che ha inserito in questo progetto.

Uno solo il duetto: quello con Massimo Ranieri sulle note di Perdere L’Amore. Sul disco di cover, Tiziano racconta:

“È la mia piccola perla nata durante il lockdown, dal periodo di indigenza, fatica e delirio che stava invadendo il mondo. Ho pensato di non avere il diritto di lamentarmi, considerando le tante persone che stavano soffrendo, ma so che la mia creatività e il mio concetto di arte sono sempre l’antidoto migliore per farmi reagire. Così ho preso il file delle “canzoni della mia vita” e sono entrato in studio per puro divertimento. Mi sono trovato un pugno di canzoni in mano e solo allora abbiamo pensato di farne un album. Non c’è una linea logica nella scaletta delle 13 cover se non per il fatto che nella loro essenza e con la loro potenza sono brani che ho sempre amato”.