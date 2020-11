Dopo un primo passaggio in chiaro su Italia 1 la scorsa estate, da giovedì 12 novembre torna in onda Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa, in onda su Top Crime, canale 39 del digitale terrestre dedicato al genere giallo e poliziesco.

La serie statunitense è basata sul romanzo del 1997 Il Collezionista di Ossa, un best seller di Jeffrey Deaver già adattato dal film omonimo interpretato da Denzel Washington e Angelina Jolie nel 1999. Ideata da VJ Boyd e Mark Bianculli per NBC, Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa ha debuttato all’inizio di quest’anno negli Stati Uniti, mentre in Italia è arrivata solo a fine agosto su Italia1.

La serie Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa racconta la storia dell’esperto forense disabile Lincoln Rhyme, che con il suo team collabora con l’agente di polizia di New York Amelia Sachs alle indagini sui casi legati al leggendario serial killer denominato Il Collezionista di Ossa, inseguito da Lincoln per tutta la sua carriera e ora tornato per completare quello che considera un affare incompiuto tra i due.

Protagonista di Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa è Russell Hornsby nel ruolo del brillante ma severo criminologo forense che dopo un incidente sul lavoro è rimasto tetraplegico. Lavorando da remoto, riesce comunque a risolvere casi molto complessi. Al suo fianco ha la badante e assistente Claire (Roslyn Ruff), che lo aiuta a portare avanti le sue indagini. Rhyme lavora con Amelia Sachs (Arielle Kebbel), agente del Dipartimento di Polizia di New York dotata di grande intuito e determinata a dare la caccia al Collezionista di Ossa (Brían F. O’Byrne), al secolo Peter Taylor, un serial killer che ha dei conti in sospeso col protagonista.

Nel cast di Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa figurano anche Michael Imperioli nel ruolo di Rick Sellitto, detective veterano della polizia di New York ed ex partner di Rhyme, Ramses Jimenez nel ruolo di Eric Castillo, detective della polizia di New York e nuovo partner di Sellitto, Brooke Lyons nel ruolo di Kate, scienziata forense che ha lavorato con Rhyme nel suo periodo in polizia, Tate Ellington nei panni di Felix, esperto informatico che lavora con il team, Courtney Grosbeck nel ruolo di Rachel Sachs, la sorella adolescente di Amelia.

Ecco la trama dei primi due episodi di Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa, in onda giovedì 12 novembre alle 21.10 su TopCrime.

Lincoln Rhyme, detective tetraplegico, riceve la visita della sua vecchia squadra che chiede aiuto per un caso che ricorda il modus operandi del Collezionista.

Un serial killer, chiamato “l’Ira di Dio”, commette una serie di omicidi in diretta streaming. Intanto il Collezionista si prepara allo scontro finale.

Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa è composta da 10 episodi: la serie non è stata rinnovata da NBC al termine della prima stagione.

