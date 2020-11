Torna in onda Harry Potter su Canale5. A qualche mese di distanza dalla messa in onda di marzo-aprile, la rete Mediaset ci riprova e da stasera, per ogni giovedì, ripropone un film della saga cinematografica basata sui romanzi di J. K. Rowling.

Stasera, il maghetto di Hogwarts (interpretato da Daniel Radcliffe) sfida la fiction di Rai1 DOC Nelle Tue Mani nella saga degli ascolti: riuscirà a fare il boom? Lo scorso marzo e aprile, i film di Harry Potter sono andati in onda su Italia1 e hanno registrato 4-5 milioni di spettatori con picchi del 15-16% di share.

Ecco la programmazione della maratona Harry Potter su Canale5, che ci farà compagnia ogni giovedì in prima serata (dalle 21:30) fino all’ultimo dell’anno, per salutare il 2020 in bellezza.

Si parte stasera, 12 novembre, con il film Harry Potter e la pietra filosofale. Nel giorno del suo undicesimo compleanno, Harry scopre di essere il figlio di una potente coppia di maghi. Inizierà a frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts dove imparerà a giocare a Quidditch, a distinguere gli amici dai nemici, ma soprattutto avrà un primo faccia a faccia con Lord Voldemort, l’Oscuro signore che dieci anni prima aveva ucciso i suoi genitori.

Giovedì 19 novembre è la volta di Harry Potter e la camera dei segreti. Il secondo anno a Hogwarts si rivela intriso di pericoli per Harry, Ron e Hermione: un mostro misterioso si aggira per la scuola pietrificando i maghi mezzosangue figli di babbani, e tutti sembrano incolpare Harry.

Giovedì 26 novembre andrà in onda Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Un pericoloso assassino noto come Sirius Black è scappato dalla sorvegliata prigione per maghi ed è in cerca di Harry Potter.

Giovedì 3 dicembre viene invece trasmesso Harry Potter e il calice di fuoco. Il quarto anno di Harry a Hogwarts è contrassegnato dal famoso torneo di Tremaghi, nel quale i rappresentanti di ogni scuola di magia devono sfidarsi in pericolose gare.

Giovedì 10 dicembre, il canale Mediaset ripropone Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Confinato contro la sua volontà a Privet Drive, dopo aver usato la magia fuori Hogwarts, Harry scopre che il preside della scuola, Albus Silente, è a capo di una organizzazione segreta che ha il compito di contrapporsi e possibilmente sconfiggere Lord Voldemort.

Giovedì 17 dicembre andrà in onda Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Ora che tutti sono a conoscenza del ritorno di Voldemort, Hogwarts non è più un posto sicuro. Silente è determinato a prepararsi per lo scontro finale e, insieme a Harry, filtra nei ricordi di un giovane Tom Riddle per cercare di scoprire un indizio che possa aiutarli a sconfiggerlo, una volta per tutte.

Giovedì 24 dicembre andrà in onda la prima parte dell’ultimo film, Harry Potter e i doni della morte. Harry, insieme ai fidati Ron ed Hermione, decide di portare a termine il compito affidatogli da Silente: cercare tutti gli Horcrux e distruggerli.

Giovedì 31 dicembre si conclude la maratona su Canale5 con la seconda parte di Harry Potter e i doni della morte. Hogwarts si trasforma in un campo di battaglia per contrastare Voldemort e i suoi seguaci.