Samsung ha superato la concorrenza di Apple negli Stati Uniti per la prima volta da anni in termini di vendite nel segmento mobile, riuscendo anche a riconquistare il primo posto nel mercato indiano nel Q3 2020. Come riportato da ‘SamMobile‘, ora è stato riferito che tra i primi dieci smartphone più venduti a livello globale, cinque device sono stati realizzati da Samsung.

Stando ad un nuovo rapporto della società di ricerche di mercato Canalys, il Samsung Galaxy A21s è stato lo smartphone più venduto del colosso di Seul nel terzo trimestre di quest’anno, ed è stato anche il terzo telefono cellulare più venduto a livello globale (il gigante tecnologico sudcoreano ne ha vendute più di 10 milioni di unità). I Samsung Galaxy A11 (10 milioni), Galaxy A51 (8 milioni), Galaxy A31 (5 milioni) e Galaxy A01 Core (4 milioni) sono rispettivamente al quarto, quinto, ottavo e decimo posto della classifica.

Da notare che tutti gli smartphone Samsung dell’elenco appartengono alla serie dei Galaxy A, molto spesso dietro le quinte. iPhone 11 (16 milioni) e iPhone SE 2020 (10 milioni) sono stati i primi due smartphone più venduti al mondo durante il Q3 2020. La serie Xiaomi Redmi Note 9 (6 milioni), Redmi 9 (5 milioni) e Redmi 9A (vicini ai 5 milioni) si sono attestati rispettivamente al sesto, settimo e nono posto. Non presa in grande considerazione perché appartenente alla fascia media del mercato, la serie dei Galaxy A ha dimostrato di valere tutta la considerazione che il colosso di Seul ha voluto ritagliarle in questi anni. Voi personalmente siete rimasti sorprese nell’apprendere che nessuno dei dispositivi delle line-up Samsung Galaxy S e Galaxy Note facciano parte della lista di cui sopra (tra cui comunque non mancano i top di gamma, come dimostrato dal primato raggiunto dagli iPhone)? Fatecelo sapere lasciando un commento attraverso il box qui sotto.