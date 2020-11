Sinead O’Connor in rehab per risolvere alcuni problemi legati alla sua salute. L’artista combatte da anni contro i suoi demoni, ma ora ha finalmente deciso di intraprendere un programma di riabilitazione grazie al quale tornerà a fare una vita normale.

L’annuncio è arrivato direttamente sui suoi canali Twitter, in cui ha raccontato di aver deciso di iniziare un percorso riabilitativo di circa sei mesi. L’artista, che sui social è registrata con suo nome musulmano (Shuhada Sadaqat), ha dichiarato di aver vissuto diversi traumi durante questo 2020 e di aver perso qualcuno di molto amato. Quest’evento traumatico l’ha portata a essere “dipendente da una droga diversa dall’erba“.

L’artista era già stata dipendente dalla marijuana e per ben 34 anni, in un altro tweet ha dichiarato, senza usare troppi giri di parole: “Sono cresciuta con molti traumi e abusi. Poi sono entrata direttamente nel mondo della musica. E non ho mai imparato davvero come fare a vivere una vita normale”.

Sinead O’Connor aveva già lanciato un appello disperando chiedendo del cibo. Tra i suoi problemi, infatti, ci sarebbe anche quello dell’agorafobia, che le impedirebbe di uscire ad acquistare cibo in luoghi affollati. A Dr. Phil aveva invece rivelato di aver tentato il suicidio per 8 volte e di aver ricevuto maltrattamenti continui da parte della madre, che la picchiava tutti i giorni.

Tanti sono stati i suoi interventi sui social nei quali Sinead O’Connor ha voluto esprimere il suo disagio, arrivando a raccontare di essere stata costretta a vivere in un motel del New Jersey e di aver qui cercato di sopravvivere.

La sua scelta è ora quella di prendersi cura della sua salute con un ricovero che non durerà meno di sei mesi. Questo tempo le sarà utile per sconfiggere i suoi demoni e per risolvere i problemi di dipendenza che la stavano attanagliando ormai da troppo tempo.