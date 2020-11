Servirà il vaccino anti Covid Pfizer per andare ai concerti oppure servirà dimostrare di aver effettuato un tampone risultato negativo. TicketMaster e Live Nation in America sembrano propendere per questa soluzione.

I grandi concerti ripartiranno e sarà in completa sicurezza. Non basta sanificare gli ambienti, sembra che sia TicketMaster che Live Nation stiano considerando l’idea di chiedere ai fan di vaccinarsi prima di accedere agli spettacoli dal vivo. In alternativa, sarà sufficiente provvedere a mostrare una prova dell’effettiva negatività al Covid-19.

La notizia arriva da un’anteprima di Billboard.com che anticipa le nuove modalità di accesso agli spettacoli che impatteranno anche sulla vendita dei biglietti d’ingresso. Tutto questo avviene dopo che la casa farmaceutica Pfizer ha comunicato i risultati dei test sul vaccino, molto buoni.

Tutto questo porta a considerare l’ipotesi che servirà il vaccino anti Covid Pfizer per andare ai concerti e sarà obbligatorio per tutti coloro che intendono accedere alle arene piuttosto che ai palazzetti o agli stadi in cui tali concerti si terranno. La distribuzione delle dosi dovrebbe iniziare nel 2021 e ciò potrebbe salvare la prossima stagione primaverile ed estiva.

Solo qualche giorno fa, a tal proposito si era espresso Michael Rapino, CEO di Live Nation Entertainment, auspicando appunto il ritorno al live grazie ad un capillare sviluppo delle misure di sicurezza. Tra queste anche l’inserimento dell’obbligo di dimostrare di essere negativi al Covid oppure quello di aver provveduto a vaccinarsi.

Qualora queste misure venissero effettivamente attuate sarebbero valide su scala mondiale e per il fan significherebbe provvedere alle prove richieste un paio di giorni prima di ogni concerto a cui intende partecipare. Numerose le polemiche che dall’America coinvolgono anche l’Italia: di fatto di tratta di un obbligo al vaccino per tutti coloro che intendono prendere parte a spettacoli dal vivo e concerti musicali.