Quanti dettagli succulenti sul processore del Samsung Galaxy S21 sono stati appena resi disponibili dal noto leaker Ice Universe, attraverso il suo profilo Twitter in questa giornata del 12 novembre. L’informatore più che autorevole nel rilasciare tante anticipazioni hi-tech, ha riportato l’esatta progettazione hardware dell’Exynos 1080 del produttore sudcorano. Ha poi anche informato i suoi seguaci sulla presenza o meno del pennino S Pen sulle future ammiraglie. Giusto dunque dare peso alle comunicazioni appena arrivate.

Un primo tweet, come già detto, si è concentrato proprio sull’architettura esatta del chip Exynos a bordo dei prossimi Samsung Galaxy S21. La soluzione hardware di certo non differirà nei tre modelli attesi, ossia il Galaxy S21 standard, quello Plus e quello Ultra. Semmai la scelta o meno di questa componente, come sempre, sarà legata ai vari mercati geografici: ad esempio negli USA di certo si opterà per la soluzione alternativa Qualcomm Snapdragon.

Per quanto riguarda il processore del Samsung galaxy S21 Exynos 1080, ora sappiamo che avrà la seguente architettura: 1×Cortex-A78 2.8GHz, 3×Cortex-A78 2.6GHz e 4×Cortex-A55 2.0GHz. Per la parte grafica ci si affiderà alla componente Mali-G78 MP10. Non ci sono subbi che le ammiraglie saranno un concentrato di potenza.

Exynos 1080

1×Cortex-A78 2.8GHz

3×Cortex-A78 2.6GHz

4×Cortex-A55 2.0GHz

Mali-G78 MP10 ​​​​

AISP(AI+ISP) — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020 sam

Le anticipazioni di Ice Universe non finiscono qui. Probabilmente lo scoop odierno più interessante è quello relativo alla presenza confermata della S Pen per il modello delle ammiraglie Ultra. Si tratterebbe dunque di una serie di caratteristica premium riservata solo alla variante più costosa di tutte. Questa ipotesi era già stata avanzata da tempo ma l’autorevolezza dell’esperto ci fa credere che la presenza del pennino ora è più che mai sicura. Resta da vedere però che impatto avrà questa scelta sulla gamma Galaxy Note. Con la presenza del prezioso accessorio nella serie Galaxy S, avrà ancora senso continuare a produrre ogni anno nuovi phablet? Lo scopriremo con il tempo.