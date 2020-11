Non sono proprio pochi coloro ai quali non funziona Instragram su iPhone ancora oggi 12 novembre, dopo più di 48 ore di down del servizio proprio per i melafonini. Le tipologie di anomalie sono state ampiamente riportate sulle pagine di OM e già si era ipotizzato che un nuovo aggiornamento dell’app social avrebbe portato con se la soluzione definitiva del problema. Così è stato e difatti, sull’AppStore di Apple ora è disponibile una nuova versione dello strumento siglata come la 155.0.

Non ci sono più dubbi sul fatto che se Instagram non ha funzionato negli ultimi 2 giorni, il principale responsabile del down è stata la scorsa versione del servizio 166.0 rilasciata il 9 novembre. Non a caso le difficoltà si sono verificate proprio a seguito dello specifico adeguamento. Questo ha comportato, per tanti possessori di iPhone, l’impossibilità di aggiornare i feed dal proprio profilo, caricare storie e ancora ricevere le notifiche per menzioni o altre interazioni sulla piattaforma.

Quali passi si devono dunque compiere se ancora non funziona Instagram sul proprio iPhone? Niente di più semplice, basterà andare sull’AppStore di Apple e provvedere all’aggiornamento manuale del servizio, sempre che sul proprio dispositivo non siano impostati gli update automatici. In ogni modo, sarà fondamentale accertarsi che sul telefono, la versione dell’app sia quella rilasciata solo da poche ore dagli sviluppatori. La breve vita della precedente versione piena di bug dovrebbe essere considerata solo un vecchio ricordo.

Contestualmente al rilascio del nuovo aggiornamento Instagram, non è un caso che le segnalazioni di errori siano scese a picco, sintomo evidente che gli esperti hanno saputo porre rimedio al bug. Dal changelog dell’update si apprende in effetti che con l’ultima versione dell’app sono stati cancellati numerosi errori e sono state migliorate le prestazioni del servizio. Di certo se Instagram non funziona ancora su alcuni iPhone , l’update risulta essere la mossa più ovvia e consigliata.