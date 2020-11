Ryan Gosling, la cui carriera è iniziata nel 1993 come stella nascente del Mickey Mouse Club, è oggi una delle star più amate di Hollywood, grazie ad alcuni ruoli non convenzionali e differenti tra di loro. Quali sono i migliori film con Ryan Gosling da vedere (o rivedere) assolutamente? Scopriamolo subito!

Drive, i migliori film con Ryan Gosling

Gosling, nel 2011, ha recitato in un film in cui ha dimostrato le proprie abilità, affermandosi come un vero e proprio divo di Hollywood. Si tratta di Drive, l’acclamata pellicola di Nicolas Winding Refn. L’attore presta il volto a un pilota sportivo noto semplicemente come Driver.

Il protagonista di questo film spera di poter diventare un corridore NASCAR presso la scuderia che il suo datore di lavoro sta progettando di aprire, ma nel frattempo racimola denaro come autista durante le rapine. Irene, una sua vicina di casa con un figlio piccolo, cambierà per sempre la vita dell’apparentemente apatico Driver.

Un thriller indimenticabile, in cui Ryan Gosling ha dimostrato al pubblico le proprie abilità recitative, conquistandosi lo “status” di divo. Nel cast di Drive troviamo anche Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Oscar Isaac, Christina Hendricks e Ron Perlman.

Blade Runner 2049

Nel 2017, Denis Villeneuve (il regista di Dune) si è occupato di un progetto rischioso, trattandosi del sequel di un iconico film di fantascienza diretto da Ridley Scott. Blade Runner 2049 si è dimostrato all’altezza, portando gli spettatori in un futuro lontano in cui i replicanti (ovvero degli umanoidi) hanno raggiunto un livello tecnologico impressionante.

Ryan Gosling presta qui il volto all’Agente K, un replicante di ultima generazione incaricato di trovare i modelli “vecchi”. Questo umanoide, durante la caccia, scopre qualcosa che potrebbe cambiare gli equilibri del mondo, trovandosi a dover fare i conti con incertezze e dubbi.

Il film di Denis Villeneuve è un vero e proprio spettacolo per gli occhi, grazie a un incredibile susseguirsi di ambienti fantascientifici e colori di forte impatto visivo. Il cast di Blade Runner 2049 è composto da Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Robin Wright, Dave Bautista, Sylvia Hoeks e Mackenzie Davis.

La La Land, i migliori film con Ryan Gosling

Tra i migliori film con Ryan Gosling non può mancare La La Land. Questo attore ha più volte colpito il pubblico grazie alla sua capacità di adattarsi a diversi generi cinematografici, riuscendo spesso a regalare ai fan delle strepitose performance. Gosling si avvicina qui al musical, dimostrando – insieme a Emma Stone – di avere un ottimo senso del ritmo.

I protagonisti sono un musicista jazz e un’aspirante attrice. I due artisti, dopo essersi incontrati, si innamorano reciprocamente, mentre cercano di raggiungere i propri obiettivi. Il successo cambierà però il loro rapporto.

Un film indimenticabile che ha vinto ben 6 Premi Oscar (a fronte di 14 candidature) e incassato globalmente più di 446 milioni di dollari. Il nutrito cast è composto da Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Whitrock, Rosemarie DeWitt e John Legend.

