Arrivano alcune importanti conferme in questi minuti a proposito del barboncino positivo al Covid nel nostro Paese. A conti fatti, si tratta del primo cane che risulta contagiato qui in Italia, al punto che la notizia ha fatto molto rumore. Nulla a che vedere con le voci mai confermate che arrivavano dalla Cina durante il mese di febbraio, quando l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questi mesi in giro per il mondo non si era ancora tramutata in pandemia. Dunque, servono approfondimenti per comprendere cosa stia realmente avvenendo.

Secondo le prime informazioni che risultano disponibili, il barboncino positivo si trova a Bitonto ed ha poco meno di due anni. L’animale è stato contagiato dalla famiglia che si prende cura di lui e proprio il tampone al quale si sono sottoposti i padroni ha consentito ad alcuni studiosi di approfondire quello che da sempre è un argomento tabù a proposito di Coronavirus. Se da un lato è necessario specificare che siamo davanti ad una notizia vera, è altrettanto importante tener presente che ci troviamo davanti ad un caso molto raro.

Importanti dettagli sul cane barboncino positivo al Covid in Italia

In sostanza, se da un lato la notizia è vera, in quanto a parlare del barboncino positivo al Covid è stato Nicola Decaro, vale a dire il professore ordinario di malattie infettive degli animali all’Università di Bari, allo stesso tempo ci sono altri dati che in qualche modo ci possono lasciare tranquilli. A partire dal fatto che il cane sia asintomatico. Uno dei dettagli più importanti, secondo il professore, sta nel fatto che il cane abbia una “carica batterica molto bassa e quindi non infettante“.

Dunque, da un lato abbiamo un barboncino positivo, ma dall’altro il cane risulta non contagioso. Ho consultato diverse fonti a conferma di questa notizia prima di riportarvela, data la delicatezza della situazione, come nel caso di Il Fatto Quotidiano, Mondobenessereblog e Bufale. Un dettaglio fondamentale, affinché la notizia che sta tenendo banco in queste ore sul fronte Covid non procuri ulteriore allarmismo.