La distribuzione dell’aggiornamento OxygenOS 10.5.9 è stato rilasciato già da un po’ di tempo sui OnePlus Nord, e più precisamente da circa due settimane. Il firmware sembra, purtroppo, essere alla base di alcuni problemi di connettività che alcuni proprietari stanno lamentando. Una volta effettuato l’upgrade, i OnePlus Nord colpiti incontrano difficoltà nell’agganciarsi alla rete, isolando gli utenti in questione dal resto mondo (risulta, infatti, impossibile effettuare o ricevere chiamate, scambiarsi SMS, usufruire della connessione dati, etc.).

Una prima soluzione temporanea, che però non funziona sempre, consisterebbe nell’abilitare, per poi subito disabilitare, la modalità aereo, anche se effettuare telefonate appare sempre problematico (la linea cade, la voce dell’interlocutore va ad intermittenza, e così via dicendo). Ci sono utenti che segnalano addirittura una scarsa velocità della connessione dati, e frequenti disconnessioni nel corso delle sessioni di gaming online (cose del tutto normali quando si va incontro a problemi di connettività come nel caso dei OnePlus Nord in oggetto). Non se la passa troppo bene il dispositivo, che già in passato aveva fatto parlare di sé per i reset ai dati di fabbrica incontrollati (che implicavano la perdita improvvisa dei dati da parte dei proprietari interessati).

Se non avete ancora installato l’aggiornamento OxygenOS 10.5.9 probabilmente fareste meglio a prendervi del tempo, almeno fino a quando il produttore cinese non interverrà sulla questione, magari con un aggiornamento successivo capace di risolvere le cose (altrimenti già sapete a cosa potreste andare incontro). Non c’è comunque da recriminare sull’operato di casa OnePlus, che nel 2021 sfornerà un altro esponente della gamma, il OnePlus Nord SE (un budget-phone dal rapporto qualità/prezzo in grado di lasciare il segno), che siamo certi saprà come farsi perdonare. Nel caso in cui aveste qualche domanda da fare è bene ricordarvi che il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.