L’Amazon Black Friday 2020 dista circa 2 settimane, eppure il prezzo Echo Dot è già in caduta libera. Il noto smart speaker con l’assistente vocale Alexa, nella sua versione basic, viene proposto oggi 12 novembre con uno sconto considerevole pari a ben il 50%.

Il valore commerciale attuale degli Echio Dot di terza generazione sarebbe pari a 49,90 euro, in pratica 50 euro. In queste ore e almeno fino ad esaurimento delle scorte, lo stesso dispositivo smart home viene venduto a 24,90 euro. Il costo è dimezzato sullo store di Jeff Bezos, ancora prima si dia il via alle grandi promozioni dell’edizione 2020 del black Friday.

Come al solito e senza alcuna limitazione attuale, nonostante il prezzo Amazon Echo molto conveneinte, è comunque possibile scegliere la colorazione del dispositivo in tutte le solite nuancepreviste, ossia antracite, grigio chiaro, grigio antracite, mélange e malva. La disponibilità dell’accessorio è immediata al momento di questa pubblicazione. I tempi di spedizione sono pure abbastanza ristretti, adesso con consegna prevista non più tardi di lunedì 17 novembre e naturalmente senza costi aggiuntivi.

Gli Echo Dot , nei numerosi modelli sfornati dal brand Amazon, sono molto presenti nelle case degli Italiani. Integrati ad un abbonamento Amazon Prime appunto, danno la possibilità di ascoltare milioni di brani musicale, contenuti della sezione Audible e tanti e-book di diversi generi. Naturalmente, poi, lo smart speaker garantisce funzioni base del tutto gratuite come le notizie dell’ultima ora, quelle su traffico, le previsioni meteo, tante Skill diverse per giocare, seguire ricette, allenarsi in casa e molto altro ancora. L’assistente vocale Alexa si arricchisce costantemente di nuove funzioni oltre quelle già note a tutti come rispondere a domande di cultura generale, impostare promemoria, timer e conti alla rovescia, ancora ricordare la lista della spesa agli utenti più smemorati in abbinamento con l’app Alexa appunto scaricata sullo smartphone.